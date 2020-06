Giovedì 18 giugno sciopero di 4 ore dei lavoratori Atac, Cotral, Roma TPL e consorziate dalle 20:00 alle 24:00.

Il comunicato di OR.S.A TPL e USB

“I lavoratori del TPL dicono basta!

Dopo essere stati in prima linea nella delicata fase del lockdown con grande spirito di abnegazione e sacrificio al servizio della cittadinanza, con Dispositivi di Protezione Individuale arrivati con notevole ritardo rispetto all’inizio dell’emergenza sanitaria e sanificazioni di mezzi e locali avviate a singhiozzo, si vedono ricompensati da un’ordinanza regionale che mette a rischio la salute del personale e dell’utenza, autorizzando di fatto assembramenti sui mezzi pubblici come si sta verificando in questi giorni con l’impossibilità di mantenere le distanze interpersonali.

Tutto ciò nella totale insufficienza di controlli sul rispetto delle misure di contenimento scaricando tutto il peso della gestione dell’emergenza sul personale front line.

Scioperiamo compatti!”

