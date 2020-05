Or.S.A. TPL scrive ad ATAC, Direzione del Personale, Relazioni Industriali, Direzione Superficie.

La comunicazione di Or.S.A. TPL

Oggetto: richiesta aggiornamenti vicenda filobus Tor Pagnotta

“La scrivente O.S. è a richiedere aggiornamenti rispetto alla vicenda della sospensione del servizio filobus di Tor Pagnotta”.

“Ciò anche in relazione al fatto che nella fase attuale c’è assoluta necessità di potenziamento delle linee per il rispetto delle misure di contenimento e per il progressivo aumento dell’utenza dovuto alla riapertura delle attività che ha già generato episodi di assembramento sui mezzi, e tale situazione ha creato un’ulteriore carenza di vetture dovuta al dirottamento di alcuni bus che sono dovuti andare a rimpiazzare i filobus stessi. Nonché per l’importanza che tale servizio rappresentava, tanto da essere stato definito come una delle eccellenze aziendali.

Certi di un pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.”

Il Segretario Provinciale di Or.S.A. TPL Roma

Fulvio Spelonca