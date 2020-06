Controllo della velocità sul territorio comunale tramite Scuot Speed.

L’Amministrazione Comunale, di concerto con il Corpo di Polizia Locale, comunica alla cittadinanza che per migliorare la sicurezza stradale ed abbattere le cause di incidenti stradali causati dall’alta velocità, sta effettuando tramite SCOUT SPEED, il martedì e giovedì per tutto il periodo estivo, il controllo della velocità su tutti gli autoveicoli in transito sul territorio comunale.

SI PREGA DI RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITÀ

Foto di repertorio