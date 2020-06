Valmontone (RM), fototrappole: continua la lotta agli incivili.

Fototrappole a Valmontone contro chi abbandona rifiuti in strada

A Valmontone prosegue il contrasto a chi abbandona rifiuti nelle strade e per le campagne. In tal senso la Polizia locale continua ad individuare gli sporcaccioni attraverso le fototrappole che, spostate frequentemente su tutto il territorio, immortalano in flagranza chi getta materiali e sacchetti dove non dovrebbe, levando decine di sanzioni da 600 euro l’una.

La grande estensione del territorio, e lo scarso senso civico di troppa gente, rende impegnativo debellare il fenomeno ma l’assessore all’ambiente, Eleonora Zianna, e il sindaco Alberto Latini rinnovano l’impegno a proseguire con fermezza sulla tolleranza zero contro chi mette a repentaglio ogni giorno la tutela ambientale.

“Dopo l’emergenza – commenta l’assessore Zianna – abbiamo riaperto l’isola ecologica, per smaltire rifiuti non quotidiani, e abbiamo già organizzato una prima giornata ambientale (a breve ne verrà fatta un’altra). Non possiamo in alcun modo tollerare abbandoni indiscriminato di rifiuti sulle strade e in campagna e combatteremo con tutti i mezzi a disposizione chiunque lo faccia”.

Multe pesanti vengono elevate sia nei confronti delle auto che scaricano, sia di quelle persone a piedi che lasciano i sacchetti al di fuori degli appositi contenitori. L’obiettivo deve essere comune per puntare ad avere una Valmontone sempre più pulita e decorosa.

FOTO DI REPERTORIO