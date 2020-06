Ceprano, tentano di aprire un distributore automatico di sigarette di un bar

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Ceprano, a conclusione di attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “tentato furto aggravato in concorso” D.S. 36enne del luogo e K.P. 29enne di origine bulgara anch’esso residente a Ceprano, entrambi già censiti per reati contro la persona e il patrimonio.

I dettagli

Le speditive indagini dei militari hanno permesso di accertare che i due indagati, con l’utilizzo di un frullino a batteria, nella notte tra il 7 e l’8 giugno u.s. tentavano di perpetrare un furto presso un distributore automatico di sigarette di pertinenza di un bar di Ceprano.

L’azione delittuosa non veniva portata a termine a causa del forte rumore provocato dal frullino che attirava l’attenzione dei residenti del luogo costringendo i due a darsi alla fuga.