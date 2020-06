Nella mattinata di oggi, ad Arce, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 43enne di origini campane e residente in un comune della Valle del Liri, (e già gravato da vicende penali in materia stupefacenti) poiché resosi responsabile di “guida in stato di ebbrezza“.

I fatti

Lo stesso, controllato in località “Valle” di Arce mentre era alla guida dell’autovettura del padre, risultava positivo al test dell’etilometro avendo un tasso alcolemico pari a g/l 1,58. Contestualmente, i militari operanti procedevano pertanto anche al ritiro del documento di guida, affidando poi l’autovettura al relativo proprietario.

Inoltre nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti di legge, veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel Comune di Arce per anni tre.