Continuano incessanti i controlli disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, nel territorio di competenza, tesi a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini, mediante l’attuazione di idonei e mirati servizi per contrastare la commissione dei reati in genere. Tale dispositivo, attuato nella giornata di ieri e che ha visto l’impiego di 12 militari suddivisi in 6 pattuglie, ha permesso di conseguire i sottonotati risultati:

I fatti

A Piedimonte San Germano , personale del locale Comando Stazione Carabinieri, eseguiva l’ordinanza di esecuzione di misura cautelare personale e contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale Ordinario di Cassino (FR), nei confronti di una ragazza 23enne di origine abruzzese ma residente nel comune ciociaro (e già gravata da vicende penali a per reati contro il patrimonio), poiché denunciata in stato di libertà per il reato di “Furto aggravato in concorso”, verificatosi nello scorso mese di Novembre, all’interno di un supermercato di quel centro, allorquando asportava alimenti e merce varia per un valore complessivo di circa 500 euro .

A Cassino , personale della Sezione Radiomobile, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., una 31enne di nazionalità romena e residente in questo capoluogo poiché resasi responsabile “dell’ inosservanza al foglio di via obbligatorio” a cui era sottoposta dal comune di Cassino.

Difatti, la donna, veniva sorpresa dai militari operanti in una via della “Città Martire” ed,a seguito dei controlli, risultava inadempiente al divieto di far ritorno nel Comune di Cassino per anni 3 ed emesso in data 21.05.2019 dalla Questura di Frosinone. Inoltre, nel corso del medesimo servizio, venivano controllate 45 autovetture ed identificate 115 persone.

Foto di repertorio