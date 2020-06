Paura a Latina, blocco dell’ascensore ferisce un 30enne

Fortunatamente solo tanta paura nel quartiere di via Londra, a Latina. Un ragazzo di 30 anni sarebbe rimasto ferito all’interno dell’ascensore.

Ecco cosa è successo a Latina

Un ragazzo di 30 anni, a Latina, sarebbe rimasto ferito dopo che l’ascensore di un palazzo di un quartiere popolare situato in via Londra sarebbe andato in blocco.

Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo, con una tavola da surf, avrebbe provato ad entrare all’interno dell’ascensore. Il cordino di sicurezza della tavola (quello che aggancia il surfista) sarebbe rimasto incastrato nella chiusura della porta ed il sistema sarebbe entrato in blocco come doveva.

Il ragazzo però sarebbe stato ferito. Nulla di preoccupante ma, in via precauzionale, sarebbe stato accompagnato presso l’Ospedale di Latina.