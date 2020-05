Mai come in questo periodo c’è stato un vero e proprio boom della spesa online con consegna a domicilio. Dopo un momento in cui per molti era una vera e propria necessità, il fenomeno sembra permanere.

Personal shopper cercasi a Roma e Latina

Per questo, continua la ricerca in diversi comuni italiani, tra cui anche Roma e Latina, di personal shopper in grado di consegnare la spesa a casa delle persone. Scopriamo come fare per candidarsi all’offerta di lavoro.

I prescelti consegneranno la spesa a domicilio, dopo che il cliente avrà fatto una richiesta online. I requisiti indispensabili per candidarsi sono i seguenti: avere uno smartphone con internet, patente e mezzo proprio e permesso di lavoro se non si è cittadini UE.

L’attività viene gestita in totale autonomia, sia per la scelta dei giorni che degli orari di lavoro. Le selezioni avvengono da remoto. Per inviare la propria candidatura, cliccare sul seguente sito e inviare il CV: https://community.supermercato24.it