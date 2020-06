Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 16 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà – Viva gli sposi – Le verità nascoste

23:40 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:50 Sottovoce

02:20 Cultura presenta Italia viaggio nella bellezza

03:10 Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Sud

23:30 Striminzitic Show

00:30 Un Caso di Coscienza 2 Un arsenale a casa

02:10 Protestantesimo

02:40 Bates Motel

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Geo – Vacanze Italiane

20:55 Maturità 2020 – Diari

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Save the Date

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 Fuori Dal Coro

00:49 Doppia Personalità

02:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:57 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:21 Cado Dalle Nubi

23:23 Tg5

23:57 Meteo.It

23:58 Punto di Non Ritorno – Manifest

00:57 Bilancio delle Vittime – Manifest

01:56 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:23 Il Marzo – Bello delle Donne III

6 Italia 1

20:25 L’ Assassino Modellista – C.S.I. – Scena del Crimine

21:15 Le Iene Show

01:05 La Salsa di Mamma – American Dad

01:30 Hamerican Dad! – American Dad

01:55 E-Planet

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Media Shopping

03:02 Antiche Bugie e Nuove Verità – Pretty Little Liars

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Bersaglio mobile

01:15 Tg La7

01:25 Otto e mezzo

02:05 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Skyfall

00:00 Italia’s Got Talent – Best of

02:00 Ace Ventura 3

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Wolverine – L’immortale

02:20: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Congettura Coniugale – The Big Bang Theory X

20:42 La Miniaturizzazione Militare – The Big Bang Theory X

21:04 Troy

00:36 Cappuccetto Rosso Sangue

02:36 Nome in Codice: Bellerofonte – State Of Affairs

03:16 Fantasmi – State Of Affairs

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds V ep.16

21:20 47 metri

22:55 Wonderland pt.34

23:32 A-Team

01:30 Absentia ep.7

02:17 Absentia ep.8

02:56 Cold Case III ep.2

22 Iris

20:05 L’ Uomo Giusto Al Momento Sbagliato – Walker Texas Ranger I

21:00 Shenandoah la Valle dell’Onore

23:16 In A Valley Of Violence

01:19 Piccolo Dizionario Amoroso

03:10 Assassinio Al Terzo Piano

23 Rai 5

20:22 Città segrete

21:15 Come un tuono

23:32 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

00:33 Elvis Classic Broadcasts

01:36 Rai News Notte

01:38 Picasso una vita

02:32 Città segrete

03:24 Wild Filippine

24 Rai Movie

21:10 Borg McEnroe

23:00 Equals

00:45 Ultimo tango a Parigi

02:55 In grazia di Dio

25 Rai Premium

21:20 The Resident – Tutta la colpa alle infermiere ep.11

22:05 The Resident – Brutti risvegli e rapaci ep.12

22:55 The Resident – Corri dottore corri ep.13

23:35 The Resident – Eclissi del cuore ep.14

00:25 La casa dei miei ricordi

02:00 Disokkupati

02:25 Doctor Foster – ep.1

26 Cielo

19:30 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Butter

23:10 Ecstasy

00:30 Emanuelle nera 2

02:05 La ragazza di Cortina

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 La famiglia Addams

22:40 La famiglia Addams 2

00:30 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:40 Vicini del terzo tipo

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 Anni ruggenti

23:10 Retroscena

23:45 La compieta

00:05 Il Santo Rosario

00:30 L’Ora Solare

01:25 Siamo noi

01:55 Tg Tg

02:15 Umbria: terra vera

02:45 Trasimeno e dintorni

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Drop Dead Diva

00:50 Startup Economy

01:50 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Blue Crush 2

23:20 Appuntamento con L’@More

01:11 Il Ballo di Rory – una Mamma per Amica

02:00 La Cena di Natale – una Mamma per Amica

02:42 Ti Sposerò Nell’Estate Dorata – The Vampire Diaries VI

03:22 Ti Penserò in Ogni Momento – The Vampire Diaries VI

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Paola e Carla vs. Alessandra e Mimmo

21:20: Primo appuntamento

22:35: Il salone delle meraviglie

23:35: Sex Tape

00:30: Sex ER: tutta colpa del sesso – Super segreti

01:25: Sex ER: tutta colpa del sesso – Problemi in prigione

02:15: Sex ER: tutta colpa del sesso – Paziente motivato

34 Cine34

21:09 Sono un fenomeno paranormale

23:14 Quelle strane occasioni

01:19 Cannibal ferox

02:47 Maciste contro i Mongoli

35 Focus

20:15 Morte A Narita – Indagini Ad Alta Quota XIV

21:15 Una Vita Sugli Alberi – Amazzonia Selvaggia

22:15 Guerrieri per Sopravvivere – Into The Wild: Colombia

23:15 600 Chilometri di Alta Velocità – i Segreti Dei Mega-Treni

00:15 Il Treno Merci Più Grande e Sofisticato del Mondo – i Segreti Dei Mega

01:15 Fiamme Al Charles De Gaulle – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:02 Tgcom24

02:04 16/06/2020 – Meteo Focus

02:05 La Pompei del Ventunesimo Secolo – Mega Disastri II

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia – Nel rispetto del privato

21:10: Profiling – il ritorno

22:20: Profiling – Lettere anonime

23:30: Cherif – Amore fatale

00:40: Cherif – Intrigo felino

01:40: Law & Order – i due volti della giustizia – Diritto di scelta

02:35: Law & Order – i due volti della giustizia – Nel rispetto del privato

39 TOP Crime

19:21 The mentalist

21:14 Chicago P.D.

23:52 C.S.I. New York

01:31 Law & Order: Unità speciale

02:53 Longmire

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Sherlock

01:20 Supernatural

03:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:35: Nudi e crudi – Arrabbiati

21:25: I ribelli del fiume – Senza ritorno

22:20: I ribelli del fiume – il ranch

23:15: Vado a vivere nel bosco – Avvelenati

00:10: Cops Spagna

01:50: Ce l’avevo quasi fatta – la ricca vedova

02:40: Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente 1973. L’Italia dell’ Austerity c

21:10 Italiani. Alberto Sordi

22:10 Genius Edison vs Tesla (Elettricità)

22:50 Prova di maturità p.5. Velocità

23:30 Storie del XX secolo. Gli anni 1914-1929

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente 1973. L’Italia dell’ Austerity

01:00 Storia dell’economia (p3) La seconda guerra dei trent’anni

01:50 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

02:00 Conflitti la Campagna di Grecia

55 Mediaset Extra

20:00 Un Vero Dramma – i Cesaroni V

21:15 Mai Dire Gallery

00:20 La Sai L’Ultima

02:18 Tgcom24

02:20 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Honda CVCC del 1977

21:20: Affari a quattro ruote – Chevy LUV del 1980

22:15: L’impero delle macchine – Mega elicottero

23:05: L’impero delle macchine – Hovercraft

00:00: Ingegneria impossibile

01:45: Fast N’ Loud – Porsche. 1a parte

02:40: Fast N’ Loud: Hot Wheels Special – il bus della Volkswagen

66 Italia 2

20:05 Vegekou Contro Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Avventura Sull’Isola delle Donne – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 La Piratessa Imperatrice – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Scuola di Polizia

23:19 Ghost Movie

01:06 Ho Bisogno di Te – Shameless

01:47 Prima Tu – Camera Cafè

01:52 L’ Affiancamento – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101