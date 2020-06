Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Non dirlo al mio capo – La vita che verrà – Premio e punizione

23:45 Steinbeck e il Vietnam in guerra

00:50 L’uomo in bianco – I Papi del 900 Giovanni XXIII, il Papa della bontà

01:25 RaiNews24

02:00 Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo – Adriana Asti

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Hawaii Five – 0 Sirene

21:50 N.C.I.S. New Orleans – Immunità diplomatica – Di padre in figlio

23:30 La Domenica Sportiva

01:00 Protestantesimo

01:30 Squadra Speciale Vienna – Non può finire così

02:16 Assolo per la Beck

02:59 L’erba del diavolo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Che ci faccio qui Da casa mia a casa tua, Capitolo 1

21:20 Oltre la notte

23:15 TG Regione

23:20 TG3 Mondo

23:46 Meteo 3

23:50 1/2 h in più

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 Lo and Behold-Internet: il futuro è oggi

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Il Miglio Verde

01:12 Limite Estremo

02:57 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:19 Il Profeta

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Live Non è la D’Urso

01:13 Tg5

01:48 Meteo.It

01:49 Paperissima Sprint Estate

02:16 Il Agosto – Bello delle Donne III

6 Italia 1

20:36 Legge di Gravità – C.S.I. – Scena del Crimine

21:31 Una Notte Da Leoni 3

23:45 Pressing Serie

01:20 E-Planet

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:57 Sport Mediaset – la Giornata

02:12 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena Best

00:50 Tg La7

01:00 Le parole della salute

01:30 Ogni maledetta domenica

8 TV8

19:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Gomorra – La serie. 1 Stagione, 1 puntata

23:40 Skyfall

02:10 Catfish: False Identità

9 NOVE

20:05: Little Big Italy – Dallas

21:30: Little Big Italy – Los Angeles

22:50: Little Big Italy – Cartagena

00:15: Operazione N.A.S.

02:10: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Doom

23:21 Rush Hour – Due Mine Vaganti

01:19 Passaggio Segreto – Allegiance

02:01 Caccia Ai Fantasmi – Allegiance

02:38 Digestivo – Hannibal III

03:20 Il Grande Drago Rosso – Hannibal III

21 Rai 4

21:19 Insidious – L’ultima chiave

23:08 Eli Roth’s History of Horror pt.4

23:58 The Exorcism of Emily Rose

02:09 The Exorcist II ep.7

02:49 The Exorcist II ep.8

22 Iris

21:00 Il Club Degli Imperatori

23:20 Apocalypse Now Redux

02:01 La Pasion Turca

03:56 La Fattoria Degli Animali

23 Rai 5

20:42 Prima delle Prima – Elisir d’amore

21:15 Osn Gardner/Antonacci

23:02 Speciale Save the Date – Pomeriggi Musicali

23:42 Rai News Notte

23:44 Opera L’Amico Fritz

01:24 I Ragazzi del ’99

24 Rai Movie

21:10 Il professor Cenerentolo

22:45 Quell’idiota di nostro fratello

00:20 La venexiana

01:50 Venere in pelliccia

25 Rai Premium

20:10 Un Medico in Famiglia 6 – Cambio nonno ep.12

21:20 Made in Sud 2020 – p.1

23:45 Emergenza d’ amore

01:25 I Ragazzi del Muretto – Dieci milioni di amicizia ep.11

02:20 I Ragazzi del Muretto – Gelosi si nasce ep.12

26 Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:25 La tela dell’assassino

23:10 Legami!

01:00 Ecstasy

02:20 La cultura del sesso

27 Paramount Network

21:10 Rendition – Detenzione illegale

23:10 Soldato Jane

01:30 Fear the walking dead

28 TV2000

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Soul

21:05 Persuasione

22:50 Luigi Gonzaga. Volti di un santo

23:35 Effetto notte

00:10 Angelus

00:25 La compieta

00:40 Il Santo Rosario

01:10 Assassinio sul treno

02:35 Documentario

03:10 Trasimeno e dintorni

29 LA7d

19:20 Drop Dead Diva

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Passioni Pericolose – Ossessioni Pericolose

22:55 Inga Lindstrom – la Festa di Hanna

00:50 Modamania

01:25 9 Mesi

31 Real Time

20:15: La domenica più tradizionale – Famiglia Piacevole

20:50: La domenica più tradizionale – Famiglia D’Amico

21:25: 90 giorni per innamorarsi: quarantena – Tra i parenti

22:20: 90 giorni per innamorarsi – Accecati

00:05: La clinica del pus

02:35: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

34 Cine34

21:10 Vita smeralda

22:59 Vacanze in America

00:35 Teresa

02:16 Pole pole-piano piano

35 Focus

20:15 L’ Ascesa della Civiltà Egizia – Antico Egitto: i Misteri Svelati

21:15 Il Mistero delle Reliquie di San Pietro

22:15 Maria Maddalena – i Segreti Rivelati

23:15 Cuore di Leonessa

00:15 Amazing Africa

01:15 L’ Enigma di Heathrow – Indagini Ad Alta Quota X

02:02 Tgcom24

02:04 21/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Il Diluvio Universale – Mega Disastri III

02:50 Segreti e Bugie – Navi Da Guerra – Combat Ships

38 Giallo

20:05: Cherif – Follia perversa. 2a parte

21:10: Profiling – Gli eredi. 1a parte

22:15: Profiling – Gli eredi. 2a parte

23:20: Alice Nevers – Professione giudice – Ferite Invisibili. 1a parte

00:20: Alice Nevers – Professione giudice – Ferite invisibili. 2a parte

01:25: Law & Order: il verdetto – Muro di silenzio

02:15: Law & Order: il verdetto – di giorno

39 TOP Crime

19:21 Law & order: unità speciale

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

22:59 Il ritorno di Colombo

00:56 Hamburg Distretto 21

02:26 Chase

49 Spike TV

20:20 Happy Days

21:30 Tutti pazzi per Mary

23:40 Spartacus

01:20 Rombo di tuono III

03:00 Top Gear

52 DMAX

20:10: Airport Security: Europa

22:20: Nudo e crudo – Max

23:15: Lockup: sorvegliato speciale

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Domenica con Ferretti Lo Schiavo p.13

20:25 La rosa dei nomi

21:20 Domenica con Ferretti Lo Schiavo p.14

21:25 Film. il Nome della Rosa

23:25 Domenica con Ferretti Lo Schiavo p.15

00:25 Notiziario – RaiNews24

00:30 Il giorno e la storia

00:50 Scritto, letto, detto: Adriano Prosperi

01:00 Passato e Presente Turati – Kuliscioff

01:35 Misteri d’archivio. 1970 L’Isola di Wight

55 Mediaset Extra

21:15 Emigratis

00:15 Buona Domenica

59 Motor Trend

20:30: Fast N’ Loud – un omaggio speciale

21:20: Fast N’ Loud – Record mondiali

22:15: Fast N’ Loud – Ritorno alle origini

23:10: Fast N’ Loud – L’onore

00:00: Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 1a parte

00:50: Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 2a parte

01:45: Fast N’ Loud – Super Ford GT. 1a parte

66 Italia 2

20:05 Majin Bu Entra Nel Suo Corpo – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Due Strane Isole – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 L’ Isola Disabitata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 La Reazione Alle Arachidi – The Big Bang Theory

21:50 Il Fattore Mandarino – The Big Bang Theory

22:15 Il Paradigma del Pesce Guasto – The Big Bang Theory

22:40 La Topologia del Sospensorio – The Big Bang Theory

23:11 La Sublimazione Barbarica – The Big Bang Theory

23:41 Madre!

01:40 Chi Si Firma è Perduto – Camera Cafè

01:45 Il Codice – Camera Cafè

01:50 Immunità – Camera Cafè