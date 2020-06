Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti

ore 21:25 Il Giovane Montalbano 1×03 (replica)

ore 23:45 Cose Nostre – Info

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Tutte lo vogliono

ore 22:55 Striminzitic Show

ore 23:55 Rai Storia di un’italiana

Rai 3

ore 20:25 Geo – Vacanze italiane

ore 20:50 Maturità 2020 – Diari

ore 21:20 Sol Levante

ore 23:35 Report Cult

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:45 Ciao Darwin 7 (replica)

ore 01:10 X Style

Italia 1

ore 19:00 Dr. House 1×11-12

ore 20:40 CSI 7×09

ore 21:30 Transfromers – La vendetta del caduto

ore 00:40 L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:25 Quarta Repubblica

ore 00:45 Festivalbar Story

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Speciale L’aria che tira

ore 00:50 Tg La7

Tv8 (ch. 121 Sky)

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 The Karate Kid – Per vincere domani

ore 22:25 Scomparsi – Tiziano Allegretti

Nove (ch. 149 Sky)

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Profiling 1×02

ore 23.25 Il delitto di Avetrana

Serie e Film in Tv Lunedì 15 giugno

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 Daredevil 1×01-02 1a Tv Free + Marvel’s Jessica Jones 1×07 1a Tv Free

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 1×01-02 1a Tv Free 1×07 1a Tv Free TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI New York 6×22-23

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 6×22-23 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus – La vendetta 3×03-04

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 MotherFatherSon 1×03-04 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 9-1-1 Lone Star 1×05-061a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 1×05-061a Tv FoxLife (ch. 114) ore 21:05 The Good Doctor 1×09-10-11

(ch. 114) ore 21:05 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Elementary 7×07-08 1a Tv Sky

(ch. 116) ore 21:05 7×07-08 1a Tv Sky PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Animal Kingdom 3×03-04

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 3×03-04 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Legacies 2×12 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×12 1a Tv Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 DC’s Legends of Tomorrow 5×04 1a Tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Cappuccetto Rosso sangue

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Tango & Cash

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 22:15 Take Five



Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 La resa dei conti

ore 22:50 E’ tornato Sabata… hai chiuso un’altra volta

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 In Nome del Popolo Sovrano

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La ragazza nella scatola

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Una doppia verità

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Rosamunde Pilcher: le ali della speranza

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Il vigile

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Delitto in Lozere



Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Ghost Movie

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Le ragazze di Wall Street – Business is Business

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 The Wedding Guest – L’ospite sconosciuto

Cinema Collection Classic (ch. 303) ore 21:15 Il medico della mutua

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Uglydolls – pupazzi alla riscossa

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Hardcore

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Escape Room

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Chesil Beach – il segreto di una notte

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 First Man – Il primo uomo

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 I visitatori alla conquista dell’America

#PerTe 1 (ch. 310 sat 471 dtt pay) ore 21:15 Mamma o Papà?

#PerTe 2 (ch. 311 sat 473 dtt pay) ore 21:45 Le ragazze di Wall Street – Business is Business

Premium Cinema (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Andiamo a quel paese

Premium Energy (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Cobra

Premium Emotion (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Ti va di ballare?

Premium Comedy (ch. 317 sat 466 dtt pay) ore 21:15 Austin Powers in goldbmember