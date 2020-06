A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna e sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio di oggi 13 giugno 2020 e per le successive 9-12 ore sulle Zone di Allerta della Regione:

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA :

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti).

Nonostante l’allerta riguardi principalmente le zone del settore nord del Lazio, si raccomanda massima prudenza anche nelle restanti province della Regione, dove potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi di grande intensità.

Una perturbazione è infatti in veloce movimento dalle Isole Baleari verso il settore nord-occidentale dell’Italia e tenderà, nel corso della prossima notte, a raggiungere anche le regioni di nord-est, determinando sulle stesse aree una temporanea fase di maltempo, fino a scendere sulle Regioni del Centro Italia.