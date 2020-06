Cassino, tentato furto di rame a un impianto fotovoltaico: quattro arrestati

Dopo un arresto per furto in flagranza ed una denuncia per ricettazione operati negli ultimi giorni, continua con successo l’offensiva della Questura di Frosinone per contrastare il pericoloso fenomeno dei furti di rame.

Cassino. Denunciate quattro persone dalla Polizia di Stato per il tentato furto di rame presso un impianto fotovoltaico

Nella decorsa nottata gli uomini del Commissariato di Cassino hanno rintracciato e denunciato tre uomini ed una donna, tutti di origine campana e già gravati da precedenti penali, che approfittando del buio, si sono introdotti nottetempo all’interno di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica nel tentativo di rubare una grossa quantità di rame.

La banda è riuscita ad introdursi all’interno del sito tranciando la rete di recinzione con delle tronchesi . Una volta dentro hanno tagliato i fili che erano collegati alla rete e tentavano di impadronirsi del prezioso metallo senza riuscirvi grazie al provvidenziale intervento degli agenti.

Dopo aver battuto la zona circostante, gli investigatori hanno infatti rintracciato i quattro che sono stati trovati in possesso anche di arnesi atti allo scasso. Per questo sono stati tutti denunciati per il furto tentato mentre i rotoli di rame, per un valore di circa 15.000 euro sono stati restituiti alla società proprietaria dell’impianto fotovoltaico.