Lariano, niente mercato del giovedì: gli ambulanti hanno protestato

Il mercato settimanale del giovedì a Lariano, oggi, non si è tenuto. Furgoni parcheggiati, chiusi, con la merce all’interno e ambulanti fermi davanti alle porte del Municipio.

Oggi, 11 giugno 2020, Lariano ha visto la protesta dei commercianti che non hanno dato vita al mercato in via Sausset Les Pins e hanno manifestando, pacificamente, davanti all’entrata del Comune, in piazza Santa Eurosia.

Sembra che i motivi delle proteste siano scaturiti da un possibile trasferimento del mercato. A quanto si apprende dalla piazza di Lariano, infatti, il mercato dovrebbe essere svolto a Colle Fiorentino, temporaneamente, per ragioni di sicurezza, vista l’emergenza Covid-19.

Gli ambulanti non sembrano essere d’accordo con questa decisione e hanno pensato di esprimere il loro disappunto nella giornata odierna. La Polizia Municipale è intervenuta per parlare con i commercianti. Tutto si è svolto in maniera pacifica. Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Foto in galleria