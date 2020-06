Sospensione idrica ad Artena mercoledì 10 e a Lariano giovedì 11 giugno

Nei Comuni di Artena e Lariano è prevista una sospensione del flusso idrico, rispettivamente mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. Nel dettaglio, le zone e gli orari interessati dai lavori di Acea Ato 2.

Sospensione dl flusso idrico per giovedì 11 giugno 2020 a Lariano

Acea ato2 comunica che, per consentire la realizzazione della nuova condotta del centro idrico COLLE FIORENTINO, si rende necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 07:00 alle ore 19:00 di giovedì 11 giugno 2020. Di conseguenza si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua nelle seguenti strade:

Via Garibaldi Da Via Napoli Fino A Via Silvio Pellico, Piazza Luigi Brass, Via Mastrella, Via Colle Mazzone, Via Cavour, Via Napoli Fino Incrocio Via Garibaldi, Via Tevere, Via Colle Cagioli Da Via Roma A Via Tevere, Via Colle Fontana, Via S.Silvestro, Via Mater Dei, Via Piave, Via Arno, Via Dante Alighieri, Via Urbano IV, Via Algidus, Via Castello D’ariano, Via Roma Fino A Via Colle Paccione, Via Dei Volsci, Via IV Novembre, Via II Giugno, Via Colle Fiorentino, Via Valle Del Nespolo, Via Colle Fontana, Via Po, Via Alessandro Manzoni, Via Fleres, Via Aldo Moro, Via Orsini, Via R. Annibaldi, Via Tempio Di Diana, Via Paolo VI, Via Della Pescara, Via Ventotto Agosto, Vicolo Giano, Via Trilussa, Via Venticinque Aprile, Via Valle Blasi, Via Tamburini, Via Pietro Nenni, Via Alcide De Gasperi, Via G Mechelli, Via Antonio Gramsci, Via Ferruccio Parri, E Vie Limitrofe.

Per minimizzare il disagio alla cittadinanza è stato predisposto un servizio di stazionamento di n. 3 autobotti in: Piazza S. Eurosia, Piazza Luigi Brass, Via Vittoria Colonna (parcheggio campo sportivo).

Il ripristino del flusso idrico e la normale condizione di fornitura idrica sono previsti in tarda serata, salvo imprevisti. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al Comando della Polizia Locale 06.96499250 che provvederà a passare la segnalazione ad ACEA ATO 2.