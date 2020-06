La Sala Operativa del Comando VVF di Roma ha impegnato diverse squadre durante la notte tra il 10 e il 11 giugno c.a. per far fronte ai molti interventi di soccorso tecnico urgente.

Alle ore 22.44 circa inviava due Squadre VVF e il Carro Autoprotettori presso il Lungomare Amerigo Vespucci n° 180 per un incendio all’interno dello stabilimento balneare “ il Gabbiano” nel quale hanno bruciato diversi arredi della sala esterna le cause sono in fase di accertamento sul posto anche le forze dell’ordine.

Alle ore alle 01.44 si interveniva in via Tuscolana 2170 per un grave incidente stradale dove era stato coinvolto un solo autoveicolo, nel quale però purtroppo perdeva la vita un ragazzo di 18 anni, mentre un altro veniva trasportato all’Ospedale S. Giovanni in codice rosso, sul posto il 118 e le forze dell’ordine.

Alle ore 03.19 si interveniva a Roma via Valmontone n° 26 per un incendio di una palestra di circa 700 mq con due Squadre VVF l’Autoscala il carro autoprotettori e il Capo Turno Provinciale non ci sono state persone coinvolte. Sul posto anche la polizia scientifica per accertare le cause dell’incendio data la probabilità del dolo.

