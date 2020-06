A distanza di un anno dalla tragica esplosione del Municipio di Rocca di Papa, a seguito della quale sono morti il sindaco Emanuele Crestini e il consigliere comunale delegato Vincenzo Eleuteri, il Comune ha voluto dedicare un video in loro memoria e un’intera giornata di commemorazione.

Il tutto si è svolto prima in chiesa, poi davanti al comune, con la deposizione della corona e in ultimo alla sala conferenze della chiesa dei Campi di Annibale, dove il vice sindaco reggente, Veronica CIMINO ha consegnato gli attestati di benemerenza alle Forze dell’Ordine intervenute durante l’emergenza causata dall’esplosione del Comune. Erano presenti anche i familiari del sindaco deceduto Emanuele Crestini.

“A nome di tutta la Città, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio sincero cordoglio per le loro famiglie e ringrazia tutte le forze dell’ordine – ha detto la vice sindaca Veronica Cimino, durante le celebrazioni di oggi – il commissariato di polizia di Frascati, Carabinieri, Finanza, Forestale, Guardiaparco, i soccorritori intervenuti, Vigili del Fuoco di Marino, i sindaci dei Castelli, gli impiegati comunali, le protezioni civili, la polizia locale rocchegiana e quella dei comuni vicini, il comune di Roma, la croce rossa e tutti coloro che in quei giorni tragici si sono impegnati strenuamente per dare sostegno al nostro comune”.

Il comandante della polizia locale di Rocca di Papa, ha consegnato alla signora Wanda, la maglia con la scritta “I Love Rocca di Papa” e con le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scritte dietro, pronunciate il 31 dicembre 2019 nel discorso alla nazione, citando il sindaco di Rocca di Papa come un esempio di dedizione e attaccamento ai valori dello stato, definendo il suo gesto altruistico ed eroico.

Foto in copertina