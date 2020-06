Dramma a Ostia, ritrovato cadavere in un appartamento

Ritrovamento shock ad Ostia. In via Lucio Lepidio sarebbe stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo.

Ostia, ritrovato cadavere in un appartamento

Dovrebbe trattarsi di un uomo di 45 anni, probabilmente di nazionalità straniera. Nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, ad Ostia, in via Lucio Lepido, all’interno di un appartamento, sarebbe stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo.

Stando a quanto trapela dalle prime e sommarie informazioni, sembrerebbe che ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati i vicini, i quali avrebbero avvertito un forte odore provenire dall’appartamento vicino, abitato appunto dalla vittima.

Dopo aver bussato e non aver ricevuto nessuna risposta, quest’ultimi avrebbero chiamato subito le Forze dell’Ordine che sarebbero intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco.

Sfondata la porta, davanti agli occhi degli agenti sarebbe parsa una scena scioccante. Il corpo dell’uomo disteso a terra in evidente stato di decomposizione. I sanitari del 118, dopo essere intervenuti, non avrebbero potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.