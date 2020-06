Ostia (RM) – Aggredisce la moglie in strada perché voleva denunciarlo per i continui maltrattamenti subiti. Marito violento arrestato dai Carabinieri.

Arrestato marito violento ad Ostia

Continua l’attività di controllo che i Carabinieri di Ostia stanno portando avanti per garantire la sicurezza sul territorio, prevenire e reprimere i reati in genere.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne di Nuova Ostia che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava aggredendo una donna in via Fabbri Navali. I Carabinieri della vicina Stazione hanno sentito le urla della vittima e si sono precipitati in strada bloccando prontamente l’esagitato e soccorrendo la donna, moglie dell’aggressore che, esasperata dai continui maltrattamenti, aveva deciso di denunciarlo incorrendo nelle ire di quest’ultimo.

I Carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia da cui è emerso un susseguirsi nel tempo di minacce, offese, sberle, vessazioni fatte alla donna da parte del marito ed alla luce dell’evidente comportamento violento dall’uomo, hanno proceduto al suo arresto. Un altro caso dunque di “codice rosso”, la legge che tutela dallo scorso anno le vittime di violenza domestica per i quali i Carabinieri continuano a mantenere alta l’attenzione con interventi fermi e tempestivi.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

FOTO DI REPERTORIO