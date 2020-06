Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi mercoledì 10 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti

ore 21:25 Nero a Metà 1×07-08 (replica)

L’incontro scontro tra due generazioni di poliziotti

ore 23:30 Porta a Porta – Talk Show Info

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 La regina del peccato

ore 23:00 Strimintizic Show

ore 23:55 Rai, storie di un’italiana

Rai 3

ore 20:20 Geo

ore 20:45 Vox Populi

ore 21:20 Chi l’ha visto? show

ore 00:00 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:40 Tu si Que Vales (show replica 2019)

ore 01:25 X Style

Italia 1

ore 19:00 Dr House 1×01-02

ore 20:40 CSI 7×04

ore 21:20 rEsistiamo – Diari dalla Quarantena 1a Tv

ore 23:45 La Musica nel Cuore – August Rush



Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Ocean’s Eleven

ore 23:50 Burn After Reading – A prova di spia



La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Atlantide

00:50 TgLa7

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Notte brava a Las Vegas

ore 23:15 Matrimonio a Prima Vista Italia

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It – Game

ore 21:30 Nati Stanchi

ore 23:15 Who’s That Gino?

Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 10 giugno

Le Serie Tv in Chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Whiskey Cavalier 1×11-12-13 1a Tv Free

(ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 1×11-12-13 1a Tv Free Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Miss Marple 5×01 – Un cavallo per la strega

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 5×01 – Un cavallo per la strega Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Shetland 1×02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 1×02 Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Lupin 3RD – La donna chiamata Fujiko Mine 1×01-02-03-04-05-06

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Cercando Alaska 1×05-06 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 I Simpson 26×09-10 1a Tv Sky + What We Do in the Shadows 2×05-06 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 26×09-10 1a Tv Sky + 2×05-06 1a Tv FoxCrime (ch. 115) ore 21:05 Captaine Marleau 1×01 1a Tv

(ch. 115) ore 21:05 1×01 1a Tv PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Taken 2×01-02

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×01-02 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Pretty Little Liars: The Perfectionist 1×04 + The Bold Type 3×08

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×04 + The Bold Type 3×08 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Chicago Fire 8×18 1a Tv + The The Flash 6×12

I Film in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Underworld: Evolution

ore 23:05 Planets 1a Tv – Doc. BBC

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Relazione segreta

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 La città delle donne

RaiPremium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Emergenza d’amore

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Ice Quake

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Baby Mama

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 I due carabinieri

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Relazione segreta 1a tv

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Operation Chromite

I Film pay Sky/Premium

laF (ch. 135) ore 21:10 Little Forest 1a Tv

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 E Poi c’è Katherine – Late Night

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Fargo

Cinema Collection Sci-fi (ch. 303) ore 21:15 After Earth Dopo la fine del mondo

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Matilda 6 mitica

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 John Rambo

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Armi chimiche

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Disobidience

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il traditore

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 La rivincita delle sfigate

#PerTe 1 (ch. 310 sat 471 dtt pay) ore 21:15 Figli

#PerTe 2 (ch. 311 sat 473 dtt pay) ore 21:15 Highlander – L’ultimo Immortale

Premium Cinema (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Harry Potter e il principe mezzosangue

Premium Energy (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Shutter Island

Premium Emotion (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 La Polinesia è sotto casa

Premium Comedy (ch. 317 sat 466 dtt pay) ore 21:15 Scuola di polizia 3