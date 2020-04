Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando dei Carabinieri della provincia di Frosinone, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi, i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al combinato disposto degli Artt. 1 Co.2, 2 e 4 Co.1 e Co.2 del D.L. 19/2020” e altre violazioni le sottonotate persone:

Le attività della Compagnia di Frosinone

a Supino, Giuliano di Roma e Torrice , i Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone e delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente 8 persone, sorprese a piedi e alla guida delle proprie autovetture senza giustificato motivo. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari della Compagnia di Frosinone hanno eseguito controlli nei confronti di 880 esercizi pubblici e circa 3.900 persone. Tra gli 8 sanzionati, inoltre, sono state segnalate tre persone:

– un 35enne, residente nella provincia di Latina, già censito per reati contro il patrimonio, è stato segnalato per “detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti” poiché controllato alla guida della propria autovettura, in Giuliano di Roma, veniva trovato in possesso di gr 0,9 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

– un 42enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, ed un 40enne, entrambi campani, venivano proposti per l’applicazione del “foglio di via obbligatorio” dal comune di Patrica.

Foto di repertorio