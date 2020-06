A Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza al foglio di via obbligatorio”, un 44enne di Napoli, già censito per inosservanza dei provvedenti dell’autorità. Il predetto, inadempiente al F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Cassino per anni uno, emesso l’8.10.2019 dalla Questura di Frosinone, è stato sorpreso in quel centro mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra le autovetture in sosta;

Ad Atina , i militari della locale Stazione, nel corso di una controllo alla circolazione stradale hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da una 39enne residente nel sorano la quale, a seguito del controllo è risultata essere sprovvista di copertura assicurativa in quanto scaduta da oltre un mese. A carico della stessa è stata elevata una sanzione di euro 868 e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.