Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 9 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Con il cuore nel nome di Francesco

23:55 Porta a Porta

01:30 RaiNews24

02:04 Che tempo fa

02:05 Sottovoce

02:35 Cultura presenta Italia viaggio nella bellezza Un giorno da Lincei

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La fuitina sbagliata

22:50 Striminzitic Show

00:35 Un Caso di Coscienza Le lumache di Bebè

02:15 Sorgente di vita

02:45 Beauty and The Beast L’amore è un campo di battaglia

03:25 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Vox Populi

20:50 Geo – Vacanze Italiane

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Save the Date

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 Fuori Dal Coro

00:49 Sospesi Nel Tempo

02:47 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:07 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:22 Vendetta – la Cattedrale del Mare

22:34 Condannato – la Cattedrale del Mare

23:44 Tg5

00:18 Meteo.It

00:19 Coincidenze – Manifest

01:19 Off Radar – Manifest

02:19 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:46 Uomini e Donne

6 Italia 1

21:15 Le Iene Show

01:05 Un Addio Irlandese – American Dad

01:30 Stompe Le Monde – American Dad

01:55 E-Planet

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Media Shopping

03:02 Grida il Mio Nome – Pretty Little Liars

7 LA7

19:00 Perception

20:00 Tg La7

20:35 Otto e Mezzo – sabato

21:15 Di martedì

00:50 Tg La7

01:00 Otto e Mezzo – sabato

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Quantum of solace

23:15 Babylon A.D.

01:00 Io vengo ogni giorno

02:45 Catfish: False Identità

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:40: L’acchiappadenti

23:35: Piedone a Hong Kong

01:45: Airport Security Spagna

03:25: Untraditional

20 Venti

20:15 L’ Ottimizzazione dell’Ansia – The Big Bang Theory VIII

20:42 La Manifestazione del Troll – The Big Bang Theory VIII

21:04 Crimson Peak

23:30 The Lodgers – Non Infrangere Le Regole

01:23 Il Momento Adatto – The Night Shift II

02:03 Padri e Figli – The Night Shift II

02:44 Chi è Tuo Padre? – Dr.House II

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds V ep.11

21:21 Turistas

23:00 Wonderland pt.33

23:35 Blitz

01:16 Narcos: Mexico ep.7

02:25 Narcos: Mexico ep.8

22 Iris

20:05 Erede di un Mito – Walker Texas Ranger I

21:00 I 300 di Fort Canby

23:36 Maverick

01:59 Panico Nello Stadio

23 Rai 5

20:22 Darcey Bussel in cerca di Margot Fonteyn

21:15 Tutti pazzi per Rose

23:04 Satchmo Dizzy e gli ambasciatori del jazz

00:01 Seven Ages of Elvis

01:31 Rai News Notte

01:34 I Più Grandi Musei del Mondo: Washington National Gallery

02:30 Darcey Bussel in cerca di Margot Fonteyn

24 Rai Movie

21:10 Chef – La ricetta perfetta

23:10 Una ragazza a Las Vegas

00:50 Forza maggiore

02:55 Il caro estinto

25 Rai Premium

21:20 Cime Tempestose – 1° parte

23:05 Cime Tempestose – 2° parte

01:00 Lord and Master 2 – ep.9

01:50 Lord and Master 2 – ep.10

02:40 Blu Notte 3: Gianfranco Stevanin – Indagine di un serial Killer p.2

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Mr. Ove

23:15 Exhibition

01:00 Ultravixens

02:45 C’era una volta il porno

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 Garfield – Il film

23:00 Sansone

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:10 Le sorelle McLeod

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:15 Le ragazze di piazza di Spagna

23:05 Retroscena

23:40 La compieta

00:00 Il Santo Rosario

00:25 L’Ora Solare

01:20 Siamo noi

01:50 Tg Tg

02:10 Trasimeno e dintorni

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Drop Dead Diva

00:50 Startup Economy

01:50 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Blue Crush

23:10 Uomini e Donne

00:41 Lezioni di Magia – The Vampire Diaries VI

01:27 Una Preghiera per Morire – The Vampire Diaries VI

02:12 Una Vita Da Accettare – Everwood III

02:52 Fuga Dal Passato – Everwood III

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Maria Grazia e Mattia vs. Ilaria e Fulvia

21:20: Primo appuntamento

22:30: Il salone delle meraviglie – Speciale riapertura

23:25: Sex Tape

00:20: Sex ER: tutta colpa del sesso – Corsa selvaggia

01:15: Sex ER: tutta colpa del sesso – Conseguenze

02:05: Sex ER: tutta colpa del sesso – Donna ferita

34 Cine34

21:10 Turne’

22:54 Sud

00:32 Mangiati vivi!

02:03 La banca di Monate

35 Focus

20:15 Ultimo Minuto – Indagini Ad Alta Quota Xv

21:15 Surviving The Amazon, 2 – Amazzonia Selvaggia

22:15 Into The Wild: Columbia, 2 – Into The Wild: Colombia

23:15 Aquatrain – il Convoglio Che Unisce L’America

00:15 Il Treno del Latte – i Segreti Dei Mega-Treni

01:15 Volo Garuda 200 – Indagini Ad Alta Quota Xv

02:02 Tgcom24

02:04 09/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Malattie Aliene – Mega Disastri II

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia

21:05: Profiling – Acque cattive

22:20: Profiling – Halloween

23:35: Cherif – Amore assassino

00:40: Cherif – Scambio di persona

01:40: Law & Order – i due volti della giustizia

39 TOP Crime

19:15 The mentalist

21:09 Chicago P.D.

22:00 Chicago Fire

22:49 C.S.I. New York

00:31 Law & Order: Unità speciale

01:54 Longmire

49 Spike TV

20:00 Merlin

21:30 Sherlock

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

52 DMAX

20:35: Nudi e crudi – il giardino del male

21:25: Una famiglia fuori dal mondo: speciale – Nelle terre selvagge

22:20: Una famiglia fuori dal mondo: speciale – Forever Browntown

23:15: Vado a vivere nel bosco – Primavera

00:10: Cops Spagna

01:50: Ce l’avevo quasi fatta – Amore in fuga

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Donne e guerra p.2 Camilla Ravera

20:35 Passato e Presente Emilio Colombo L’ultimo dei costituenti

21:15 Italiani. Curzio Malaparte

22:10 Genius – Colt vs Wesson

00:25 Notiziario-RaiNews24

00:30 Il giorno e la storia

00:45 Donne e guerra p.3 Claretta Petacci

00:50 Passato e Presente Emilio Colombo L’ultimo dei costituenti

01:30 Storia dell’economia p.2. La seconda rivoluzione industriale

02:20 Conflitti Sicilia 43/47: Gli Anni del Rifiuto P.4

55 Mediaset Extra

20:05 Miracolosamente – i Cesaroni V

21:15 Il Peccato e la Vergogna , 5

23:15 Il Peccato e la Vergogna , 6

01:15 La Sai L’Ultima

59 Motor Trend

20:35: Affari a quattro ruote – Volvo

21:25: Affari a quattro ruote – Toyota

22:15: L’impero delle macchine – il Golia dei cieli

23:05: L’impero delle macchine – Treno ad alta velocità

23:55: Ingegneria impossibile

01:45: Fast N’ Loud

02:30: Fast N’ Loud – Speciale David Hasselhoff. 1a parte

66 Italia 2

20:05 L’ Attacco Dei Fantasmi – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Corsa Contro il Tempo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Speranze Deluse – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 The Mask 2

23:12 Scary Movie 5

00:52 Io Sono il Fegato – Shameless

01:45 Social Network – Camera Cafè

01:50 Cestinismo – Camera Cafè

01:55 Social Network – Camera Cafè