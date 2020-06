Roma, Talenti – Un uomo sarebbe stato trovato privo di vita in un parco giochi.

Suicida a in un parco in zona Talenti, Roma

La mattina di domenica 7 giugno il figlio ne aveva denunciato la scomparsa. Poche ore dopo il padre 69enne sarebbe stato trovato morto su una panchina in via Luigi Pirandello, steso e con una pistola in mano.

L’uomo si sarebbe sparato alla testa e lo sparo sarebbe stato udito chiaramente dai residenti nella zona circostante.

L’arma era regolarmente detenuta, ma si stanno ancora chiarendo le dinamiche e le cause che avrebbero portato l’uomo a compiere questo gesto estremo.

FOTO DI REPERTORIO