Monte Sacro, figlio minaccia la famiglia: “Vi taglio la gola a tutti”

Roma, Via Monte Cervialto. “Vi taglio la gola a tutti”, così un 24enne minaccia i propri familiari. La Polizia di Stato lo arresta per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

L’ennesima sfuriata ai danni dei suoi familiari, quella messa in scena nella serata di ieri da un 24enne romano, in un appartamento a Monte Sacro. “Vi taglio la gola a tutti”, così il ragazzo si è rivolto ai familiari, lanciando una sedia contro la vetrina della credenza del salone.

Questa volta, tuttavia, la sorella del 24enne ha trovato la forza di superare la paura delle intimidazioni e delle ritorsioni, più volte minacciate nei loro confronti, e ha quindi chiesto aiuto agli agenti del commissariato Fidene e del Reparto Volanti, mediante segnalazione al NUE.

Il giovane, che aveva promesso di attendere i poliziotti dietro la porta con due coltelli da cucina, è stato invece intercettato dagli agenti in strada e con molta fatica, visto lo stato di forte agitazione dello stesso, è stato condotto per i successivi accertamenti in commissariato.

Il ragazzo, con numerosi precedenti di polizia, è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

FOTO DI REPERTORIO