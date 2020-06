Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi giovedì 11 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti 5 – Il cuore in soffitta – Ultima occasione

23:37 TG1 60 Secondi

23:40 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:45 Che tempo fa

01:50 Sottovoce

02:20 A ciascuno il suo

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Paradise Beach: dentro l’incubo

22:55 Striminzitic Show

23:50 Indizi da uno sconosciuto

01:25 Gone – Scomparsa

02:50 Beauty and The Beast Piano A, piano B

03:30 TG 2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Vox Populi

20:50 Geo – Vacanze Italiane

21:20 Ogni cosa è illuminata

23:15 Solo insieme La sorpresa di Francesco

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Scuol@Casa Magazine – pt. 19

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 Dritto e Rovescio

00:47 Passioni Pericolose

02:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:00 Media Shopping

03:19 Giugno: Sbarcheremo in Normandia

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:22 14 Anni 8 Mesi 2 Giorni – New Amsterdam II

22:40 Burocrazia – New Amsterdam II

00:00 L’Intervista

01:20 Tg5

01:54 Meteo.It

01:55 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:23 6 Passi Nel Giallo – Gemelle

6 Italia 1

20:41 Crocefissa – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Din Don – una Parrocchia in Due

23:30 Din Don – il Ritorno

01:35 Codice D’Onore – Training Day

02:28 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

02:55 Media Shopping

03:10 Con Le Spalle Al Muro – Pretty Little Liars

7 LA7

19:00 Perception

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Siamo tutti Alberto Sordi?

22:55 Il medico della mutua

00:00 Tg La7

00:10 Otto e mezzo

00:50 L’aria che tira

03:00 Aspettando Tagadà

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Segui l’onda

23:00 Notte brava a Las Vegas

00:45 Killer in casa

02:30 Cold Blood: nuove verità

9 NOVE

20:35: Deal With It – Stai al gioco

21:30: Restaurant Swap – Cambio ristorante

22:40: Cambio moglie

23:50: Restaurant Swap – Cambio ristorante

01:00: Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

20:42 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

21:04 Jupiter – il Destino dell’Universo

23:38 College Confidential – Whiskey Cavalier

00:32 Due della Stessa Pasta – Whiskey Cavalier

01:17 Scacco Matto – Whiskey Cavalier

01:56 L’ Attesa – The Night Shift II

02:37 Passi Avanti – The Night Shift II

03:17 Pazzi D’Amore – Dr.House III

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds V ep.13

21:20 Private Eyes III ep.10

22:05 Private Eyes III ep.11

22:51 Private Eyes III ep.12

23:41 Sex Crimes – Giochi pericolosi

01:34 Absentia ep.1

02:29 Absentia ep.2

03:09 Cold Case II ep.22

22 Iris

20:05 Sul Ring per una Notte – Walker Texas Ranger I

21:00 Hollywood Homicide

23:20 Dante’s Peak la Furia della Montagna

01:24 Gorilla Nella Nebbia-La Storia di Diane Fossey

03:31 Mansfield Park

23 Rai 5

20:21 Paul Newman Velocità e passione

21:15 Prima della Prima – La Bohème

21:50 Concerto per Milano

23:20 Billy Joel: The bridge to Russia

00:36 Madonna and The Breakfast Club

01:32 Rai News Notte

01:33 Pedro E. Guerrero: viaggio di un fotografo

02:27 Paul Newman Velocità e passione

24 Rai Movie

21:10 Dead Man Down – Il sapore della vendetta

23:10 Quelli della “San Pablo”

02:15 Movie Mag

02:40 Quell’ultimo ponte

25 Rai Premium

21:20 The Resident – Pazienti importanti ep.7

22:05 The Resident – Affari di famiglia ep.8

22:50 The Resident – Il primo amore non si scorda mai ep.9

00:30 Doctor Foster – ep.1

01:25 Doctor Foster – ep.2

02:20 Doctor Foster – ep.3

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 True Justice

23:15 Emanuelle nera 2

01:00 La strana storia di Olga O

02:30 Il porno messo a nudo

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 French Kiss

23:00 Il vento del perdono

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:10 Le sorelle McLeod

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 Amare per sempre

23:20 Indagine ai confini del sacro

23:50 Buone notizie

00:15 La compieta

00:30 Il Santo Rosario

00:55 L’Ora Solare

01:45 Siamo noi

02:20 Tg Tg

02:40 Le vie di Francesco

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:10 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Il Romanzo di un Amore – Battibecchi D’Amore

23:00 Cambio Casa, Cambio Vita!

00:02 Divina Cocina

00:37 Le Mamme Invadenti – una Mamma per Amica

01:24 Le Regole Sono Le Regole – una Mamma per Amica

02:12 Lasciala Andare – The Vampire Diaries VI

02:52 La Spirale Discendente – The Vampire Diaries VI

31 Real Time

20:35: Cortesie per gli ospiti – Vanessa e Massimiliano vs. Heleni e Ivana

21:30: Restaurant Swap – Cambio ristorante – Napoli

22:40: Vite al limite – Seana

00:25: Vite al limite – Renee

02:05: Vite al limite – Jennifer e Marissa

03:45: Vite al limite – Schenee

34 Cine34

21:09 Una lucertola con la pelle di donna

23:00 Sensi

00:47 In punta di piedi – Street dance

02:17 Topo Galileo

35 Focus

20:15 Catastrofe Ad Alta Quota – Indagini Ad Alta Quota Xv

21:15 Lili Marlene: la Guerra Degli Italiani, 2 – Lili Marlene

22:15 Il Viaggio del Fuhrer in Italia

23:15 Etiopia: Pietre Misteriose

00:15 I Tesori di Re Salomone

01:15 Scontro in Volo – Indagini Ad Alta Quota Xv

02:02 Tgcom24

02:04 11/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Locuste: Gli Sciamani del Terrore – Mega Disastri II

02:50 Navi Da Guerra delle Guerre Mondiali – Navi Da Guerra – Combat Ships

03:35 Houston Abbiamo un Problema

04:40 La Battaglia per la Manica – Come Funziona il Canale della Manica

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia

21:10: Alice Nevers – Professione giudice – Paura in città

22:10: Alice Nevers – Professione giudice – Le Amazzoni

23:10: Delitto nell’Aveyron

01:05: Law & Order – i due volti della giustizia

02:55: Law & Order – i due volti della giustizia – un lutto in famiglia

39 TOP Crime

19:29 The mentalist

21:13 Law & order: unità speciale

22:52 Relazione segreta

00:43 Law & Order: Unità speciale

02:12 Longmire

49 Spike TV

20:00 Merlin

21:30 In ostaggio

23:20 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:30: Restaurant Swap – Cambio ristorante – Napoli

22:40: La febbre dell’oro – Oro perduto

23:35: La febbre dell’oro – Padre e figlio

00:25: Cops Spagna

02:10: Ce l’avevo quasi fatta – Fidanzata gelosa

03:05: Colpo di fulmini

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La pizza che invenzione

20:10 Il giorno e la storia

20:25 Donne e guerra p.4 Myriam Petacci

20:30 Passato e Presente La fine della guerra in Europa con il Prof. Lutz…

21:10 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 7. La rivoluzione…

22:10 a.C.d.C. Le avventure di Alexander Von Humboldt

00:10 Notiziario-RaiNews24

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Donne e guerra p.5 Fausta Cialente

00:40 Passato e Presente La fine della guerra in Europa con il Prof. Lutz…

01:20 Italia. Viaggio Nella Bellezza p.3. Il patrimonio mondiale dell’…

01:25 Italia: viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio mondiale….

02:10 Conflitti – Special Cosacchia P.1

55 Mediaset Extra

20:00 Senza Mezze Misure – i Cesaroni V

21:15 Colorado

00:00 Sotto A Chi Tocca

01:58 Tgcom24

02:00 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Opel GT 1900

21:20: Affari a quattro ruote – Lancia Fulvia

22:15: Nel nome del turbo – NASCAR dream

23:05: Nel nome del turbo – Motore: acceso!

00:00: Fast N’ Loud – Dragster

00:55: Fast N’ Loud – Ford Galaxie

01:45: Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider. 1a parte

02:35: Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider. 2a parte

66 Italia 2

20:05 Majin Bu Ha un Nuovo Avversario – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 I Tre Capitani – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Re Dei Pirati e il Suo Braccio Destro – Tutti All’ Arrembaggio!

21:20 V per Vendetta

23:44 Il Re Dei Ladri Contro la Signora del Furto – Lupin 3rd

00:05 357 Magnum – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

00:35 La Ragazza e il Samurai – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

01:00 Vissi D’Arte, Vissi D’Amore – Lupin 3rd

01:30 Il Triangolo di Sangue – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

01:50 Prigione D’Amore – Lupin 3rd – la Donna Chiamata Fujiko Mine

02:16 Una Notte Da Dimenticare – Shameless