Sono iniziati questa mattina e saranno completati nella giornata di domani (giovedì 4 e venerdì 5 giugno) i lavori di rifacimento del manto stradale ad Artena in via Fleming e largo Cristoforo Colombo (centro urbano). L’opera è eseguita da Acea, dopo che la stessa società ha apportato degli interventi sul tratto stradale interessato.

Le parole dell’assessore Pecorari in merito ai lavori

«Così come ho dichiarato nelle precedenti interviste con Acea abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Una collaborazione diretta. L’asfalto che si sta facendo oggi ne è l’ennesima testimonianza. Con questo intervento si completa l’opera di ripristino della zona centrale di Artena, da piazza Ginepro Cocchi a viale I Maggio». Afferma l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici e rapporto con Acea, Domenico Pecorari. «A breve inizieranno i lavori in via Cardinale Scipione Borghese: lì si passerà con la linea idrica che dal campo sportivo arriverà alle “Fornaci”».

«Artena, tra il 2020 e il 2021 cambierà volto» continua Pecorari. «A giorni inizieranno i lavori delle sei gare per i 5 milioni e 200 mila euro e i lavori per la realizzazione della tribuna al campo sportivo: stiamo investendo sulla scuola, sullo sport, sulla viabilità ma, soprattutto, sulla sicurezza». Inoltre «cercheremo di completare tutti i collettori fognari: le risorse economiche che avremo le investiamo nei servizi primari. L’Amministrazione deve curare gli interessi dei cittadini ed è quello che stiamo facendo. Come dice il Sindaco Felicetto Angelini “noi non facciamo le chiacchiere ma stiamo facendo i fatti”. Questo governo, ognuno per il suo ruolo, sta portando a casa dei risultati buonissimi: le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale le rispettiamo».

«Con la Regione Lazio, con Astral, con Acea e con le nostre risorse stiamo dando dei risultati importantissimi per Artena, mai avuti fino ad oggi».

Nei giorni scorsi, sempre grazie alla collaborazione con Acea, in località Maiorana è stata rafforzata la linea idrica e si è asfaltata la zona. «Un impegno che mi sento di assumere è quello per il completamento della rete fognaria a Maiorana» conclude l’Assessore Pecorari.

