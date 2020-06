Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti

ore 21:25 Il Coraggio di Angela

ore 23:45 Tv7

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Sabbia Rosso Sangue 1a Tv

ore 00:35 I segreti non riposano in pace Film tv

Rai 3

ore 20:20 VoxPopuli

ore 20:45 Geo

ore 21:20 Notti Magiche 1a Tv

ore 23:30 Quante Storie

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:45 Amici Speciali La Finale

ore 01.25 Tg5

Italia 1

ore 19:00 The OC 3

ore 20:40 CSI 6×17

ore 21:30 2 Fast 2 Furious

ore 23:50 Repo Man

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Quarto Grado – Info talk show

ore 00:45 Il commissario Schuman 8×01

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Propaganda Live – Satira

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age – Game (replica)

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Toy Boy – Un ragazzo in vendita



Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It – Game (replica)

ore 21:30 Fratelli di Crozza Live

ore 22:50 Accordi & Disaccordi – Talk Show Live

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 1×17-18

Mediaset Extra (ch. 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky) ore 21:15 I Cesaroni

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Vikings 6×05-07 1a Tv Sky

Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Big Bang Theory 12×01-02 1a Tv Sky + Agents of SHIELD 7×01 1a Tv

FoxLife (ch. 114) ore 21:00 Station 19 3×14 + This is Us 4×07-08-09

FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 The Blacklist 7×15 1a Tv + Bones 6×13-14

PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Law & Order True Crime: The Menendez Murders 1×01 + Major Crimes 4×10

Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Chicago Med 5×17 1a Tv – Ap Bio 1×11-12

Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Arrow 8×10 + Supergirl 5×11

laF (ch. 135) ore 21:10 I misteri di Pemberly 1×01-02

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 2 Single a Nozze

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Sex Crimes – Giochi pricolosi

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Original Sin

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Still Alice

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Io non mi arrendo

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La fidelite

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Super 8

Tv2000 (ch. 28 dtt, 18 tivùsat, 157 Sky) ore 21:15 Colpo di Luna

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Emilie Richards – Amore ritrovato

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:55 All’onorevole piacciono le donne

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Rombo di tuono

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 30 giorni di buio

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301)

ore 21:15 God of Egypt

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Un giorno di Pioggia a New York

Cinema Collection 007 (ch. 303)

ore 21:15 La guerra dei mondi

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Shrek

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 The Reach

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Gone Baby Gone

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Overboard

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Ted Bundy Fascino Criminale

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Horror Movie

#Per Te 1 (ch. 310 sat 471 dtt pay) ore 21:15 Il Campione

#Per Te 2 (ch. 311 sat 473 dtt pay) ore 21:15 Lo squalo

Premium Cinema (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Animali Fantastici I Crimini di Grindewald

Premium Energy (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Spy Game

Premium Emotion (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Scrivimiancora

Premium Comedy (ch. 317 sat 466 dtt pay) ore 21:15 Victor Victoria