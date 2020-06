Guarito un uomo di 46 anni a Nettuno. Nessun nuovo caso oggi.

Nettuno, 46enne guarito dal Covid-19

Un uomo di 46 anni è stato dichiarato guarito. Il numero delle guarigioni dall’inizio della pandemia sale in questo modo a quarantasette.

In data odierna non si registrano nuovi contagi da Coronavirus. Gli attualmente positivi scendono a sette, cinque ospedalizzati e due in isolamento domiciliare.