Incidente aereo a Nettuno: cade un ultraleggero alla scuola Crazy Fly

Nella mattinata odierna, domenica 31 maggio 2020, si è verificato un tragico incidente aereo presso la scuola di volo Crazy Fly di Nettuno.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in attesa di conferma, il velivolo in questione sarebbe un ultraleggero, caduto per cause ancora da specificare.

Poco dopo le 10 e 30 sono stati inviati 5 mezzi dei Vigili del Fuoco per far fronte all’incidente. Ci sarebbero due persone coinvolte e, a quanto si apprende sempre dalle prime informazioni, l’aereo si sarebbe incendiato.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Confermate le prime indiscrezioni: l’ultraleggero si è incendiato e le due persone presenti all’interno dell’abitacolo sono morte carbonizzate. Ancora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.