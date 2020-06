Un vero e proprio shock sarebbe avvenuto a Roma. Una ragazza di 15 anni sarebbe caduta dalla finestra del terzo piano della sua abitazione, in via Marmorata.

Roma, ragazza di 15 anni cade dal balcone

Si parla di fratture multiple a gambe e braccia. Difatti, nella giornata di martedì, una ragazza di 15 anni, per circostanze che sono tutte da verificare, sarebbe caduta dal terzo piano della sua abitazione situata in via Maromarata, a pochi passi da Testaccio, a Roma.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che i sanitari del 118 avrebbero trasportato la ragazza in codice rosso presso l’Ospedale Bambin Gesù dove, tra l’altro, sarebbe tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.

Le ipotesi

Il motivo della caduta sarebbe al vaglio degli inquirenti. Le prime ipotesi porterebbero ad un violento litigio avuto con il fratello, ma i militari non escluderebbero nessuna ipotesi: dal gesto volontario all’incidente.

Le indagini proseguono e potrebbero esserci novità nelle prossime ore.