Polizia di Stato. 3 bandi per allievi agenti, medici e atleti: i dettagli

Polizia di stato, 3 bandi per allievi agenti, medici e atleti. La scadenza massima entro la quale potersi iscrivere è fissata per il prossimo 15 giugno. Di seguito ecco alcune informazione utili sui concorsi pubblici in atto e su come fare per conoscere i requisiti utili e eventualmente candidarsi, se in linea con quanto richiesto.

Concorso per allievi agenti

Il bando, che mira ad assumere 1350 persone, è indirizzati ai cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda si trovino nelle condizioni di volontario in ferma prefissata di un anno:

in servizio da almeno sei mesi continuativa o in rafferma annuale

collocato in congedo al termine della ferma annuale

volontario in ferma quadriennale in servizio o in congedo

Per accedere ai requisiti specifici e per avere maggiori informazioni potrete consultare il bando ufficiale.

Concorso per medici

Questo bando di concorso, per titoli ed esami, ha come obiettivo l’assunzione di 42 medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della Polizia del 13 maggio 2020. Per maggiori informazioni è utile consultare il bando ufficiale. Per iscriversi occorre registrarsi sul sito della Polizia di Stato nell’apposita pagina dedicata al bando per medici.

Concorso per atleti

Concorso mirato all’assunzione di 20 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato (Fiamme Oro). Per saperne di più, potrete consultare il bando ufficiale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale della Polizia di Stato.

