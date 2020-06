Lavori sull’Ariana ad Artena: code tra via dei Pettirossi e Largo Sant’Egidio

Sulla SP600 Ariana sono in corso dei lavori stradali, precisamente ad Artena. Sono segnalate code tra Via dei Pettirossi e Largo Sant’Egidio nei due sensi di marcia.

Rallentamenti del traffico ad Artena

Questa mattina, 4 giugno 2020, sono in corso dei lavori ad Artena a cura di Città Metropolitana di Roma. Il personale potrebbe trovarsi in strada, di conseguenza si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza per permettere agli addetti di procedere in sicurezza. La notizia è stata data da Astral Infomobilità tramite i canali social del portale.

Foto di repertorio