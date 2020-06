Tempo piuttosto instabile con qualche giornata di pioggia nelle province di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 5, 6 e 7 giugno 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 5-6-7 giugno 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: aprite gli ombrelli perché sono previsti 54,2 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2507m.

Sabato: cieli coperti e nuvolosi, soprattutto verso la fascia pomeridiana, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3702m.

Domenica: nubi sparse e schiarite verso il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3687m.

Previsioni meteo 5-6-7 giugno 2020 in provincia di Roma

Venerdì: previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Previsti oltre i 12 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 2777m.

Sabato: cieli in prevalenza sereni anche se non mancherà qualche nuvola passeggera. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3661m.

Domenica: cieli in prevalenza sereni. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3607m.