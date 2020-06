Sarebbe successo davanti al Ministero degli Interni. Incidente per il Senatore del Gruppo misto ed ex M5S Gianluigi Paragone.

Incidente per Gianluigi Paragone

Era a bordo del suo scooter quando sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2020, il Senatore Gianluigi Paragone sarebbe rimasto coinvolto in un brutto sinistro a bordo del suo scooter. Il mezzo a due ruote sarebbe finito contro un’auto in piazza Lauro de Bosis.

Stando a quanto trapela, sembrerebbe che sia stato subito soccorso dai sanitari del 118 e sarebbe stato trasportato in codice rosso presso il Policlinico Gemelli. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i classici rilievi del caso.

Aggiornamenti

Paragone avrebbe riportato diverse escoriazioni in varie parti del corpo ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Potrebbero seguire aggiornamenti.