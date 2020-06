Rebibbia, due uomini riescono ad evadere dal carcere: ricerche in corso

Evasione nel carcere di Rebibbia. A scappare sarebbero due persone di etnia rom. Ricerche in corso da parte delle Forze dell’Ordine.

Rom scappano dal carcere di Rebibbia

Si tratterebbe di Davad Zukanovic, 40 anni, nato a Olbia ma di etnia rom, e di Lil Ahmetovic, 46 anni, nato in Croazia ma anche lui di origini nomadi. Secondo quanto trapela dalle prime e sommarie informazioni, sembrerebbe che quest’ultimi, la scorsa notte, sarebbero riusciti ad evadere dal carcere di Rebibbia.

I due sarebbero stati rinchiusi in prigione con le accuse di reati contro il patrimonio e reati contro la pubblica amministrazione. Proprio in questi istanti sarebbero in corso le ricerche da parte della Polizia Penitenziaria e di altri organi delle Forze dell’Ordine.

Il piano di fuga

Dalle prime ipotesi, sembrerebbe che i due sarebbero riusciti a fuggire calandosi con l’aiuto di una manichetta antincendio.

Potrebbero seguire aggiornamenti.