Il noto fumettista Zerocalcare, nella trasmissione “Propaganda Live“, ha mostrato il suo ultimo lavoro di Rebibbia Quarantine la serie. Cita anche Colleferro.

Colleferro nell’ultimo lavoro di Zerocalcare

Da diverso tempo sta spopolando sul web, e non solo, la serie “Rebibbia Quarantine” di Zerocalcare, con la colonna sonora di Giancane dove, il noto fumettista romano, racconta il suo “isolamento” forzato dovuto al Coronavirus.

Nell’ultimo episodio, andato in onda in anteprima a “Propaganda Live” di Diego Zoro Bianchi, intitolato Ep. Bah: Endgame, viene citata anche Colleferro. Nella fattispecie, parlando dell’ultimo DPCM varato dal Premier Conte, Colleferro viene preso come pretesto per allenarsi in un ipotetico campo di cricket.

Una serie molto divertente che è possibile rivedere sia sulla pagina Facebook ufficiale di Zerocalcare o sul sito di La7.

Ecco il video: