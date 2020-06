Roma e Frosinone, sgominato grosso giro di spaccio: 23 persone nei guai

Province di Roma e Frosinone – Sgominato giro di spaccio di droga, 23 persone nei guai.

E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone che sta dando esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 23 persone (6 ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “detenzione, acquisto, trasporto e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” ed “estorsione”).

L’attività investigativa trae origine dalla denuncia per “usura” sporta da un imprenditore del luogo che, risultata non veritiera (l’uomo è tra i destinatari del provvedimento custodiale in carcere), consentiva di portare alla luce un giro di spaccio e di sostanze stupefacenti – in genere di “hashish” e “marijuana” ma anche “cocaina” – da parte dei predetti indagati, di origine italiana e albanese, che interessa le provincie di Frosinone, Napoli e Roma: la droga acquistata, anche in quantitativi all’ordine di chilogrammi, veniva confezionata in singole dosi per essere ceduta ai numerosi assuntori, per un giro di oltre 300.000 Euro e un volume di stupefacente movimentato di circa 25 chili.

Nel corso delle indagini sono state già tratte in arresto 7 persone in flagranza di reato, 5 deferite in stato di libertà e 10 assuntori segnalati all’Autorità Amministrativa (ex art. 75 DPR 309/1990), nonché il sequestro di 15.000 Euro di contanti e circa 7 chili di sostanza stupefacente (cocaina, hashish e marijuana).

Per l’esecuzione del provvedimento e delle relative perquisizioni domiciliari sono impiegati oltre 100 militari del Comando Provinciale di Frosinone.

FOTO DI REPERTORIO