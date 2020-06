Alatri (FR) – Nel corso dei servizi effettuati nella giornata di ieri e decorsa notte, per il controllo del territorio ed al fine di far rispettare il D.L. 25.03.2020 nr.19, per contrastare l’epidemia del Covid-19, sono stati controllati 2 esercizi commerciali e 121 persone di cui nessuna sanzionata amministrativamente.

Alatri, 29enne segnalato per detenzione di droga

Nella tarda serata di ieri, ad Alatri (FR), i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati in genere, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90 per “detenzione illecita di stupefacenti”, un 29enne alatrense, già censito per analoghi reati.

Il predetto mentre percorreva a piedi una strada della cittadina, alla vista della pattuglia dei Carabinieri cercava di allontanarsi creando sospetto negli operanti che provvedevano immediatamente a fermarlo e controllarlo.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire, all’interno di una tasca dei pantaloni, uno spinello già confezionato, contenente marijuana del peso di 0,73 grammi. Gli uomini della Benemerita proseguivano l’attività di polizia giudiziaria estendo la perquisizione anche all’abitazione del soggetto ove, nella camera da letto del predetto, venivano rinvenuti ulteriori 0,64 grammi di marijuana, sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

