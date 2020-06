Un cinghiale infilzato da una freccia è stato avvistato mentre si aggirava per le strade di Roma, precisamente in zona Montemario, mentre cercava del cibo tra i cassonetti della spazzatura.

Durante la tarda serata del 31 maggio un cinghiale si aggirava per le strade di Roma. Fin qui nulla di strano, in quanto dopo il periodo di quarantena, istituito per fronteggiare l’emergenza coronavirus, molti animali selvatici si sono addentrati nelle città, in particolare a Roma sono stati avvistati diversi cinghiali.

Questa volta, però, l’animale aveva un freccia infilzata su un fianco. La questione ha suscitato lo sdegno di molte persone, in particolare dei residenti di Montemario che hanno visto la macabra scena dal vivo e hanno espresso il loro disappunto anche sul social.

Foto di repertorio