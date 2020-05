A Roma e Ceprano i cinghiali camminano, quasi indisturbati, in strada.

In questi giorni stanno circolando in Rete diversi video, in cui si possono vedere molti cinghiali camminare lungo le strade di Roma e Ceprano. In questo periodo di quarantena, vista l’emergenza-coronavirus, diversi animali selvatici hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più alle strade cittadine e alcuni si sono addentrati nel cuore delle città, vista la scarsa presenza di persone.

A Ceprano gli animali correvano in mezzo alla strada, tra le auto, mentre a Roma sembra che un cinghiale abbia addirittura puntato un passante che si sarebbe rifugiato su un muretto per sfuggire all’animale.

Un ulteriore episodio che ha visto il coinvolgimento di un altro animale selvatico è accaduto pochi giorni fa, quando una volpe è stata trovata dalla Polizia di Stato sul Grande Raccordo Anulare di Roma e tratta in salvo.

Foto di repertorio