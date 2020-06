Questa mattina ad Arce (FR) si sono svolti i funerali di Guglielmo Mollicone.

Questa mattina ad Arce si sono svolti i funerali di Guglielmo Mollicone, padre di Serena Mollicone, barbaramente uccisa il 1 giugno del 2001.

Tante le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al “padre guerriero”. Tanta la commozione davanti la chiesa luogo dei funerali, nel centro storico di Arce. Il caro Guglielmo si è spento all’età di 72 anni, dopo una malattia e dopo che gli ultimi 19 li ha passati a lottare per far giustizia per la sua Serena. Che sia un caso voluto dal destino, Guglielmo se n’è andato il 31 maggio, un giorno prima dell’anniversario del tragico delitto dell’adorata figlia.

Dopo l’inferno vissuto in Terra, speriamo possa ora trovare pace lassù, magari al fianco della sua cara figlia Serena.

