Alatri (FR) – Controlli del territorio: due giovani trovati in possesso di stupefacenti.

Controlli dei Carabinieri ad Altri (FR)

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia, nel corso dei servizi tesi al controllo del territorio ed al contrasto delle inosservanze ai divieti imposti dal Decreto 19/2020 in materia del contrasto del Covid-19, hanno proceduto al controllo di 5 esercizi commerciali e 82 persone, senza elevare alcuna sanzione amministrativa.

I militari della locale Stazione di Alatri, nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” due giovani del luogo, un 17enne (già censito per reati specifici) ed un 16enne. I predetti, notati dai militari operanti mentre girovagavano a piedi in una zona isolata ed in atteggiamento sospetto, sono stati sottoposti al controllo e trovati in possesso, il 17enne di complessivi tre grammi e mezzo circa tra “hashish” e “marijuana”, mentre il 16enne di circa un grammo di “hashish”, il tutto sottoposto a sequestro.

FOTO DI REPERTORIO