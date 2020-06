Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Il Canto degli Italiani dall’Arena di Verona

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non mollare mai – Storie Tricolori

23:30 – TG1 60 Secondi

23:34 – Non mollare mai – Storie Tricolori

00:05 – Porta a Porta

01:40 – RaiNews24

2 Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Prima di lunedì

23:00 – L’estate addosso

00:40 – RAI, Storie di un’Italiana

01:30 – Un Caso di Coscienza

3 Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:50 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

4 Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:47 – IL VILLAGGIO DEI DANNATI – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – IL VILLAGGIO DEI DANNATI – 2 PARTE

5 Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – RIASSUNTO – LA CATTEDRALE DEL MARE

21:22 – LA CATTEDRALE DEL MARE – NON SIAMO COME LORO – 1aTV

22:34 – LA CATTEDRALE DEL MARE – SEGRETI – 1aTV

23:44 – MANIFEST – TURBOLENZA

00:44 – MANIFEST – BAGAGLIO NON RECLAMATO

01:44 – TG5 – NOTTE

6 Italia 1

21:15 – LE IENE SHOW

01:05 – AMERICAN DAD – SORVEGLIANTE E L’ADDETTO ALLA MENSA – 1aTV

01:30 – AMERICAN DAD – DONNE SELVAGGE LO FANNO – 1aTV

01:55 – E-PLANET

02:20 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

7 LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

8 TV8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 81

21:30 – Casino Royale

00:05 – Kick-Ass

02:05 – Sex Movie in 4D

9 NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga

23:20 – Presa mortale

00:55 – Airport Security Spagna

01:25 – Airport Security Spagna

01:50 – Airport Security Spagna

02:10 – Airport Security Spagna

20 Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’IMPLEMENTAZIONE DEL FORTINO

21:04 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 2 PARTE

23:30 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO – 1 PARTE

00:07 – TG COM

00:12 – METEO

00:14 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO – 2 PARTE

01:50 – THE NIGHT SHIFT II – RITORNO A KANDAHAR

21 Rai 4

21:22 – Lake Bodom

22:54 – Wonderland pt.32

23:29 – Aftermath – La vendetta

01:06 – Narcos III ep.9

01:56 – Narcos III ep.10

22 Iris

21:00 – IN A VALLEY OF VIOLENCE – NELLA VALLE DELLA VIOLENZA

23:06 – UOMINI E COBRA

01:25 – L’UOMO DELL’ANNO

23 Rai 5

21:15 – Bling Ring

22:44 – BB King of Riley

00:22 – Queen: days of our life

01:21 – Rai News Notte

01:25 – Variazioni su tema

01:37 – Arte passione e potere

24 Rai Movie

21:10 – Una notte con la Regina

22:50 – The Young Victoria

00:40 – Amore e inganni

02:15 – L’amore non perdona

25 Rai Premium

21:20 – Cenerentola

23:35 – Storie di due sorelle – La Regina Elisabetta e Margaret

00:20 – Il Destino di un Principe

02:20 – Lord and Master 2 – ep.7

26 Cielo

20:55 – Affari di famiglia Einstein in copertina

21:20 – In viaggio con Jacqueline Prima TV

23:00 – Lezioni di piano

01:05 – Supervixens

02:40 – L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

27 Paramount Network

21:10 – Sansone

22:45 – Nancy Drew – Ragazza Detective

00:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:25 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

28 TV2000

20:29 – TG 2000

21:04 – ALDO MORO – IL PRESIDENTE

00:05 – Retroscena

00:40 – La compieta

00:59 – Il Santo Rosario

01:25 – L’ora solare

29 LA7d

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – Startup Economy

01:50 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 – SAVE THE LAST DANCE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SAVE THE LAST DANCE – 2 PARTE

23:15 – 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE – 2 PARTE

01:12 – DIVINA COCINA

31 Real Time

21:20 – Primo appuntamento

22:40 – Il salone delle meraviglie

23:05 – Il salone delle meraviglie

23:35 – Il salone delle meraviglie

00:05 – Sex Tape – 1^TV

00:55 – ER: storie incredibili – Pieno di aghi

01:50 – ER: storie incredibili – Pugnalato al cuore

34 Cine34

21:10 – PUERTO ESCONDIDO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – PUERTO ESCONDIDO – 2 PARTE

23:15 – AMNESIA

01:20 – LA MONTAGNA DEL DIO CANNIBALE

02:55 – GIAN MARIA VOLONTE’

35 Focus

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – RABBIA ASSASSINA

21:15 – AMAZZONIA SELVAGGIA – SURVIVING THE AMAZON, 1

22:15 – INTO THE WILD: COLOMBIA – 1

23:15 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – LA FERROVIA PIU’ LUNGA D’AUSTRALIA

00:16 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – I TRENI DELLO ZUCCHERO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – L’APPARENZA INGANNA

02:01 – TGCOM24

38 Giallo

21:05 – Profiling – Ripartire. 1a parte

22:05 – Profiling – Ripartire. 2a parte

23:15 – Cherif – L’incontro tra Cherif e Huggy

00:20 – Cherif – Al centro del crimine

01:05 – Law & Order Mai libero

01:15 – Law & Order Una decisione difficile

02:50 – Law & Order Delitto al campus

39 TOP Crime

21:10 – CHICAGO P.D. V – CACCIA AL MOSTRO

22:00 – CHICAGO P.D. V – L’INNO

22:49 – CHICAGO P.D. V – DONNE

23:40 – C.S.I. NEW YORK VI – SUICIDIO APPARENTE

00:35 – C.S.I. NEW YORK VI – REDENZIONE

01:20 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – UNA CASA PER NOAH

49 Spike TV

21:25 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena La Resa Dei Conti

22:20 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Liberta’ Amara

23:30 – Nuraghes S’Arena

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali L’attacco

00:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Baby Killer

01:35 – Police Interceptors

52 DMAX

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – Sogni

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TVCreativita’

23:10 – Vado a vivere nel bosco – Incubo

00:05 – Cops Spagna

00:55 – Cops Spagna

01:50 – Drug Wars

54 Rai Storia

20:30 – Passato e Presente 1946 La nascita della Repubblica con la Prof.ssa Isabella Insolvibile

21:10 – Volere votare

21:40 – MATCH Paolo Portoghesi – Leonardo Benevolo

22:30 – Italiani. De Gasperi: l’uomo del destino

00:00 – Notiziario-RaiNews24

00:05 – Il giorno e la storia

00:30 – Passato e Presente 1946 La nascita della Repubblica con la Prof.ssa Isabella Insolvibile

01:10 – Storia dell’economia p. 1. La grande fuga dalla miseria

02:00 – CONFLITTI Sicilia 43/47: gli anni del rifiuto p.3

55 Mediaset Extra

21:15 – IL PECCATO E LA VERGOGNA

23:15 – LA SAI L’ULTIMA

00:53 – TGCOM24

00:55 – COLPO GROSSO

59 Motor Trend

21:25 – Suv da sogno – Lamborghini

22:15 – L’impero delle macchine – 1^TV

23:05 – L’impero delle macchine – Super aeroplano

00:00 – Drive me Crazy – Red Bull Epic Rise

00:25 – Drive me Crazy – Rally

00:55 – Drive me Crazy – Drifting

01:55 – Drive me Crazy – Formula Predator’s

66 Italia 2

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA VECCHIA CONOSCENZA

21:20 – THE MASK-DA ZERO A MITO

23:12 – CATEGORY 5

01:05 – CAMERA CAFE’ – INVITIAMO MARTUCCI?

01:10 – CAMERA CAFE’ – TI VUOLE DE MARINIS

01:20 – CAMERA CAFE’ – DUE PAROLINE MAGICHE

01:25 – CAMERA CAFE’ – LA GIORNATA PERFETTA

01:30 – CAMERA CAFE’ – IL NIPOTE DI GELLER