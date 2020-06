Roma, Via Cristoforo Colombo: code per incidente tra Via di Mezzocammino e Via Di Malafede, verso Ostia.

Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo

In Via Cristoforo Colombo si stanno verificando code per incidente tra Via di Mezzocammino e Via Di Malafede, in direzione Ostia. Al momento non vi sono dettagli sulle dinamiche dell’incidente.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo account Twitter.

Si raccomanda di moderare la velocità e di guidare con prudenza.

Gli operatori del soccorso sono già sul posto per rimuovere il sinistro e assicurare una viabilità senza pericoli.

+++AGGIORNAMENTO+++

Risolto incidente ma permangono ancora le code per traffico verso Ostia.

FOTO DI REPERTORIO