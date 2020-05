Intorno alle ore 12.30 della giornata odierna, domenica 31 maggio 2020, si è verificato un brutto incidente sulla SS148 Pontina, nel tratto compreso tra Via Cristoforo Colombo e Tor de Cenci, in direzione Latina.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi per verificare l’eventuale presenza di feriti e ripristinare la normale viabilità. Al momento il traffico risulta bloccato e la situazione sta avendo pesanti ripercussioni anche sul Grande Raccordo Anulare, dove sono presenti lunghe code a partire dalla Laurentina nella carreggiata interna.

In attesa della risoluzione dell’incidente, si consigliano strade alternative per chi dovesse percorrere la tratta in questione.