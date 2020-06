Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi domenica 7 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Non dirlo al mio capo – I soliti sospetti – Tentazioni inattese

23:45 Speciale Tg1

00:50 L’uomo in bianco – I Papi del 900 Giovanni Paolo I

01:20 RaiNews24

01:55 Applausi Teatro e Arte

03:10 Settenote

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Hawaii Five – 0 L’attentato

21:50 N.C.I.S. New Orleans Scacco matto

23:30 La Domenica Sportiva

01:00 Protestantesimo

01:30 American Gothic – I giocatori di scacchi

02:10 La clinica Gross

02:50 Spiriti affini

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Che ci faccio qui Il campo dei miracoli Capitolo 2

21:20 Storie Maledette Quello scotch che sigilla un segreto

23:25 TG Regione

23:30 TG3 Mondo

00:00 #Italiacheresiste

00:10 1/2 h in più

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Tv D’Autore Francesco D’Assisi- Appunti per un film sull’India

02:15 La via del petrolio – Le origini – Il viaggio – Attraverso l’Europa

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 La Battaglia di Hacksaw Ridge

00:22 Facile Preda

02:07 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:29 Lo Scatenato

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:13 Tg5

01:47 Meteo.It

01:48 Paperissima Sprint Domenica

02:15 Il Novembre – I Parte – Bello delle Donne II

6 Italia 1

20:41 Costruito per Uccidere – II Parte – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Una Notte Da Leoni

23:40 Ted

01:45 Therangeles – Training Day

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

00:50 Tg La7

01:00 Le parole della salute

01:30 La donna scimmia

03:10 L’aria che tira

8 TV8

19:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:25 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Aria di mare

23:20 Casino Royale

01:55 Coppie che uccidono

02:45 Vacanza con delitto

9 NOVE

21:25: Little Big Italy – Miami

22:50: Little Big Italy – New York

00:20: Operazione N.A.S.

02:10: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Il Mondo Perduto: Jurassic Park

23:39 L’ Uomo con i Pugni di Ferro

01:29 Un Amore Contrastato – The Night Shift II

02:08 Colpo Al Cuore – The Night Shift II

02:48 House e Dio – Dr.House II

03:27 Euforia – I Parte – Dr.House II

21 Rai 4

20:30 In the dark ep.11

21:18 The Fog – Nebbia assassina

23:08 Eli Roth’s History of Horror pt.2

23:58 Lake Bodom

01:24 The Exorcist II ep.3

02:13 The Exorcist II ep.4

02:54 Marvel’s Jessica Jones ep.5

22 Iris

21:00 Michael Clayton

23:17 Regression

01:20 La Teta Y la Luna

02:50 Keys To Tulsa

23 Rai 5

21:15 Isole della Bassa California

22:05 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 Bling Ring

00:30 Rai News Notte

00:32 Tuttifrutti

00:52 Isole della Bassa California

01:43 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:40 Ravel: Ma Mere l’Oye

03:14 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Matrimonio all’italiana

23:00 La bella mugnaia

00:40 Brimstone

03:05 Camorra

25 Rai Premium

20:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.40

21:20 Facciamo che io ero – Un’altra volta

23:50 Innamorarsi ad Amsterdam

01:30 I Ragazzi del Muretto – Sospetti ep.7

02:25 I Ragazzi del Muretto – La scelta di Sara ep.8

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Slow West

23:00 Ultravixens

00:45 The Boob Cruise

01:30 La cultura del sesso

02:15 I miei 100.000 amanti

03:05 Indagine del sesso femminile

27 Paramount Network

21:10 La guerra dei mondi

23:10 Jack Reacher – La prova decisiva

01:40 Fear the walking dead

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Soul

21:05 The bright star

23:05 Effetto notte

23:45 Angelus

23:55 La compieta

00:15 Il Santo Rosario

00:45 Assasinio a bordo

02:15 Federico da Montefeltro

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Mexican – Amore senza la sicura

03:05 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Appuntamento A San Valentino

22:55 Inga Lindstrom – Giorni D’Estate sul Lago Lilja

00:40 Modamania

01:16 Divina Cocina

01:49 6 – Caterina e Le Sue Figlie 2

31 Real Time

20:10: La domenica più tradizionale – Famiglia Francipane

20:50: La domenica più tradizionale – Famiglia Manzo

21:30: 90 giorni per innamorarsi: quarantena – Nuova normalità

22:25: 90 giorni per innamorarsi – Senza scelta

00:10: La clinica del pus

01:50: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

02:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

34 Cine34

21:10 Rimini Rimini

23:25 Rimini Rimini – Un anno dopo

01:04 Le donne non vogliono più

02:39 Quel nostro impossibile amore

35 Focus

20:15 Le Prime Bocche di Fuoco – Ancient Discoveries II

21:15 Etiopia: Pietre Misteriose

22:15 I Tesori di Re Salomone

23:15 Sulle Tracce di Cleopatra – Egitto: i Nuovi Misteri

00:15 La Tomba Perduta di Nefertiti – Egitto: i Nuovi Misteri

01:15 Fuoco A Bordo – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:02 Tgcom24

02:04 07/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Metano: Minaccia Imminente – Mega Disastri II

38 Giallo

20:05: Cherif – la donna in bianco

21:10: Profiling – Gli eletti. 1a parte

22:20: Profiling – Gli eletti. 2a parte

23:30: Alice Nevers – Professione giudice – Troppo amore

00:30: Alice Nevers – Professione giudice – Oltre le apparenze

01:25: Missing – Vacanze di primavera

03:10: Missing – la clinica

39 TOP Crime

19:29 Law & order: unità speciale

21:12 C.S.I. – Scena del crimine

22:54 Il ritorno di Colombo

00:49 Stalker

49 Spike TV

20:20 Merlin

21:30 Uno sbirro tuttofare

23:40 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:20 Rombo di tuono

03:00 Top Gear

52 DMAX

21:25: Airport Security: Europa

22:10: Airport Security Nuova Zelanda

00:15: Cops: UK

54 Rai Storia

20:30 Il giorno e la storia

20:45 Domenica con Monica Guerritore p.13

20:50 Le Troiane

21:05 Domenica con Monica Guerritore p.14

21:10 Melato e Magnani

21:20 Domenica con Monica Guerritore p.15

21:25 Anima buona

21:30 Le vite degli altri

23:40 Domenica con Monica Guerritore p.16

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Donne e guerra p.1. Palma Bucarelli

00:30 Scritto, letto, detto: Cristina dell’Acqua

00:40 Passato e Presente Alexandre Dumas e il Risorgimento italiano

01:20 I Misteri D’Archivio. Ellis Island

01:40 Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Siena

02:00 C’Era una Volta la Russia P..1. Prigionieri del Don

55 Mediaset Extra

21:15 Brignano con la O

23:35 Buona Domenica

03:58 Tgcom24

59 Motor Trend

20:30: Fast N’ Loud – Building Brady

21:20: Fast N’ Loud – Station Wagon

22:15: Fast N’ Loud – un omaggio speciale

23:05: Meccanici allo sbando – la Ford

00:45: Fast N’ Loud – Speciale David Hasselhoff. 1a parte

01:35: Fast N’ Loud – Speciale David Hasselhoff. 2a parte

02:25: Fast N’ Loud – 71 Scat Pack Challenger. 2a parte

03:20: Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

66 Italia 2

20:05 Un Nuovo Terribile Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 In Giro per L’Arcipelago – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Sulle Trace di Rayleigh – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Il Paradigma della Terra di Mezzo – The Big Bang Theory

21:50 Il Paradosso del Raviolo Al Vapore – The Big Bang Theory

22:15 L’ Esperimento del Cocktail – The Big Bang Theory

22:35 La Polarizzazione di Cooper e Hofstadter – The Big Bang Theory

23:01 La Decadenza di Loobenfeld – The Big Bang Theory

23:25 The Skeleton Key

01:28 Le Scarpe Degli Altri – Camera Cafè

01:33 Due Paroline Magiche – Camera Cafè

01:38 La Giornata Perfetta – Camera Cafè

01:43 Pesce D’Aprile A Geller – Camera Cafè

01:48 Romanzo Erotico – Camera Cafè

01:53 Te Lo Dico in Faccia – Camera Cafè

02:01 Simulcast Radio 101