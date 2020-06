Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il giovane Montalbano – La prima indagine

23:45 Cose Nostre – Il boss nell’ombra

01:05 RaiNews24

01:40 Sottovoce

02:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Brignano, tutto casa e teatro!

23:35 Patriae

01:00 Protestantesimo

01:30 Big Driver

02:55 Beauty And The Beast Monsieur et Madame Bète

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Vox Populi

20:50 Geo – Vacanze Italiane

21:20 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Digital World Scuol@ Maturità

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarta Repubblica

00:47 Mister Hula Hoop

02:30 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:50 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:21 Dunkirk

23:22 L’ Operazione Dynamo – Campi di Battaglia

00:47 Tg5

01:22 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

01:52 6 Passi Nel Giallo – Presagi

04:30 Centovetrine XI, 2314

6 Italia 1

20:32 Squadre Da Strada – C.S.I. – Scena del Crimine

21:25 Emigratis

00:30 Giù in 60 Secondi – Adrenalina ad alta Quota

01:05 Praimfaya – The 100

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:05 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Media Shopping

02:35 La Lettera di Axeman – The Originals

03:15 Un Meraviglioso Errore – The Originals

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Witness – Il testimone

23:30 Un colpo perfetto

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 Camera con vista

02:50 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Sette Anime

23:35 Scomparsi

01:25 Delitti

03:20 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie

23:20: Frankenstein Junior

01:20: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Dissoluzione del Gorilla – The Big Bang Theory VII

20:42 La Combustione dello Status Quo – The Big Bang Theory VII

21:04 L’ Ultimo Samurai

00:06 Jurassic Park

02:29 Contorno – Hannibal III

03:11 Dolce – Hannibal III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds V ep.5

21:23 Marvel’s Runaways II ep.9

22:10 Marvel’s Runaways II ep.10

22:58 Marvel’s Jessica Jones ep.5

23:48 Morgan

01:22 Narcos III ep.7

02:17 Narcos III ep.8

03:04 Cold Case II ep.14

22 Iris

20:05 Allarme Uragano – Walker Texas Ranger I

21:00 I Nuovi Eroi

23:05 Shining extended version

01:45 Note di Cinema

01:50 Palmetto

03:42 La Finestra della Camera Da Letto

23 Rai 5

20:30 Stars of the Silver Screen

21:17 L’Altro ‘900

22:09 Viva la sposa

23:37 Pink Floyd Behind the Wall

00:59 Rai News Notte

01:00 Variazioni su tema

01:11 Arte passione e potere

02:05 Stars of the Silver Screen

02:50 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Brimstone

23:45 Capitan Apache

01:20 Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm

03:05 Tony Arzenta

25 Rai Premium

21:20 Innamorarsi ad Amsterdam

23:00 The Resident – Il primo giorno ep.1

23:45 The Resident – Independence Day ep.2

00:30 The Resident – Compagni d’ armi ep.3

01:20 Vampirismus

02:30 Baldini e Simoni

03:00 Quando chiama il cuore – Il principio ep.1

26 Cielo

19:25 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Predestination

23:00 Rent Boys – Ragazzi in vendita

00:30 Le ragazze dell’est – Tra sogno e

01:25 Sesso prima degli esami

02:15 Mio figlio il pornoattore

27 Paramount Network

21:10 I soliti sospetti

23:00 Le iene

01:00 Rampart

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Buone notizie

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 La Bibbia

22:50 Benvenuti a casa mia

00:05 Buone notizie

00:30 La compieta

00:50 Il Santo Rosario

01:15 L’Ora Solare

02:05 Siamo noi

02:40 Federico II di Svevia

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Josephine, ange gardien

01:10 LIKE – Tuttto ciò che piace

01:40 La mala educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: L’Amore della Sua Vita

23:00 Stato di Crisi

00:48 Divina Cocina

01:23 Terra Promessa – The Vampire Diaries V

02:07 Casa – The Vampire Diaries V

02:47 Tempesta D’Amore 13, 80

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Guendalina e Arianna vs. Marco e Mirko

21:20: Vite al limite – Carlton e Shantel

23:00: La clinica del pus

00:50: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

01:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

02:30: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

34 Cine34

21:10 Scuola di ladri – Parte seconda

22:56 Scuola di ladri

00:48 La battaglia dell’ultimo panzer

02:23 Malia, vergine e di nome Maria

35 Focus

20:15 Sviste Mortali – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:15 Centrale Elettrica Nord-Ovest – Le Basi Segrete Dei Nazisti

22:15 Il Contrattacco della Hitlerjugend – Campi di Battaglia II

23:15 Luna: Domande e Risposte

00:35 Cacciatori D’Eclissi

01:30 Le Uniche Tracce – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:16 Tgcom24

02:18 01/06/2020 – Meteo Focus

02:19 La Vendetta del Krakatoa – Mega Disastri II

03:05 Motori A Reazione – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia – Sweetie

21:10: L’ispettore Barnaby – il punto di equilibrio

22:50: I misteri di Brokenwood

00:30: Law & Order – i due volti della giustizia – Giustizia di contea

01:20: Law & Order – i due volti della giustizia – Sweetie

02:15: Law & Order – i due volti della giustizia – per il bene pubblico

03:05: Law & Order – i due volti della giustizia – Squali

39 TOP Crime

19:15 The Mentalist

21:09 C.S.I. New York

22:49 C.S.I. – Scena del crimine

00:31 Law & Order: Unità speciale

01:54 Close to home – Giustizia ad ogni costo

03:15 TgCom24

49 Spike TV

21:30 Al vertice della tensione

23:50 Jack Ryan – L’iniziazione

01:30 Police Interceptors

02:20 Fear the walking dead

03:50 Il fuoco della vendetta

52 DMAX

20:40: Nudi e crudi – la tempesta

21:30: Lupi di mare – Disperati per i tonni

22:25: Lupi di mare – Sfida tra capitani

23:20: Lupi di mare: Nord vs. Sud

00:10: Cops Spagna

01:55: Drug Wars

02:45: Clima del terzo tipo

54 Rai Storia

20:25 Il giorno e la storia

20:50 Passato e Presente I Vichinghi con il prof. Tommaso Di Carpegna

21:30 Italia: viaggio nella bellezza. Il patrimonio in divisa da guerra

22:05 Italia: viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio mondiale….

23:15 Ritratti contemporanei: Giuseppe Ungaretti

00:30 Notiziario-RaiNews24

00:35 Il giorno e la storia

00:50 Passato e Presente I Vichinghi con il prof. Tommaso Di Carpegna

01:30 Italiani. Don Milani

02:20 Conflitti – Dagli Altopiani A Gorizia

55 Mediaset Extra

21:15 Il Sequestro Soffiantini

00:00 Non è la Rai

04:23 Tgcom24

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – Ford Capri

21:15: Affari a quattro ruote Francia

22:15: Cortesie per l’auto – Auto sportive

23:00: A caccia di auto – 10 milioni di dollari

23:50: Fast N’ Loud – Problemi

00:45: Fast N’ Loud – la Galaxie

01:35: Fast N’ Loud – Bandit Car: 2a parte

02:25: Fast N’ Loud – Rolls-Royce

03:10: Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:05 Majinbu è Scatenato! – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Il Passato di Brook – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Tra il Presente e il Passato – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Category 5

23:10 Big Bang Theory – The Big Bang Theory

23:40 L’ Ipotesi del Cervellone – The Big Bang Theory

00:00 Il Corollario del Gatto – The Big Bang Theory

00:25 L’ Effetto del Pesce Fluorescente – The Big Bang Theory

00:50 Il Postulato dell’Hamburger – The Big Bang Theory

01:10 Una Poltrona per Due – Camera Cafè

01:15 Tu Chi Sei? – Camera Cafè

01:20 è Tornato Ganzi – Camera Cafè

01:25 Danni Rimborsati – Camera Cafè

01:30 Affidamento Congiunto – Camera Cafè

01:35 Chi Si Firma è Perduto – Camera Cafè

01:40 Il Codice – Camera Cafè

01:50 Immunità – Camera Cafè