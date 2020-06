Roma, Ponte Mammolo – Aggredisce la compagna in stato di gravidanza.

Violenza sulla compagna incinta a Ponte Mammolo, Roma

E’ finito in manette un ecuadoregno di 45 anni che, sabato sera, in via Bartolo Longo, in stato di ubriachezza, ha afferrato un coltello e ha minacciato la compagna in stato di gravidanza.

Durante la serata, alla presenza di alcuni parenti della vittima e della figlia di questa, ancora minorenne, avuta da una precedente relazione, l’uomo, in escandescenza, aveva iniziato a prendersela prima con la minore e poi con i parenti della compagna che, spaventati, si erano allontanati da casa. Poi aveva continuato, strattonando la donna e minacciandola con il coltello. Lei, approfittando di un attimo di distrazione era riuscita a scappare dalla finestra della camera da letto.

L’uomo, che nel frattempo si era barricato in casa, quando ha visto arrivare gli agenti, chiamati dai parenti della donna, è uscito dall’appartamento e, correndo verso di loro ha iniziato ad urlare frasi sconnesse. Bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Basilio, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il coltello, con una lama lunga 2 cm è stato trovato dai poliziotti poggiato sul tavolo della cucina e sottoposto a sequestro.

Attuato per la vittima il protocollo “Eva”, modalità operativa di primo intervento per la violenza di genere quale maltrattamenti in famiglia, stalking, abusi e liti familiari.

FOTO DI REPERTORIO